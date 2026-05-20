¿Sabías que cientos de personas se han criogenizado esperando resucitar en el futuro?

Robert-Ettinger-1068x1050 Investigador estadounidense Robert Ettinger.

Ettinger no solo promovió la teoría, también decidió aplicarla sobre sí mismo. Según las organizaciones dedicadas a este procedimiento, el propio investigador, así como miembros de su familia, permanecen criopreservados a la espera de una eventual “segunda oportunidad”.

Del esperma congelado al cuerpo humano

La criopreservación no es una tecnología completamente ajena a la medicina. Desde hace años se congelan óvulos, esperma, embriones y tejidos para tratamientos de fertilidad y conservación biológica. En esos casos, las células individuales pueden sobrevivir al proceso gracias a técnicas de vitrificación y al uso de crioprotectores.

El problema aparece cuando se intenta aplicar el mismo principio a un organismo completo.

Congelar tejido vivo genera daños severos. El agua presente en las células forma cristales de hielo que rompen estructuras internas y destruyen membranas celulares. Aunque los científicos han logrado minimizar parte de ese daño en células aisladas, el desafío se vuelve prácticamente imposible cuando se trata de órganos enteros o de un cuerpo humano completo.

Por eso, los procedimientos actuales intentan reducir el deterioro al máximo. Tras la muerte legal del paciente, el cuerpo es enfriado rápidamente y se administran sustancias como heparina, citrato sódico y compuestos anticongelantes. Luego se realiza una perfusión química y finalmente el cuerpo se introduce en tanques de nitrógeno líquido.

El objetivo es evitar que los tejidos se degraden mientras esperan hipotéticos avances científicos futuros.

El gran obstáculo es volver a la vida

La gran pregunta es inevitable, ¿puede revivirse un cuerpo criogenizado?

La respuesta científica, al menos hoy, es no.

No existe ninguna tecnología capaz de reparar el daño celular causado por la congelación de un organismo completo. Tampoco se sabe cómo descongelar un cuerpo sin provocar lesiones irreversibles. Pero incluso si ese problema pudiera resolverse, quedaría el obstáculo más importante: devolver la vida a una persona muerta.

Hasta la fecha, ningún ser humano ha sido resucitado tras pasar horas, días o años muerto, mucho menos después de permanecer congelado durante décadas.

Por ello, numerosos especialistas consideran que la criogenización se mueve más cerca de la esperanza y la especulación que de una tecnología médica real.

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¿Cuánto cuesta la criogenización?

Para responder a la interrogante sobre cuál es el precio (Hasta el 2022) de la criogenización, hay que tener en cuenta que los costos varían según la compañía y su localización, así como el tipo de servicio que se contrata.

De manera que, en Cryonics Institute (EEUU), la criopreservación del cuerpo entero cuesta 28,000 dólares (unos 24,770 euros). Por su parte, en Alcor (Arizona, EEUU), la criogenización de solo la cabeza o neuropreservación, cuesta alrededor de 80,000 dólares (70,771 euros), y la criopreservación completa tiene un costo de 150,000 dólares (132,696 euros).

Andy-Zawacki-administrador-instalaciones-Instituto-CryonicsCryonics-Institute-Clinton-Township-Michigan-1068x761 Cryonics Institute (EE.UU.)

Por su parte, en KrioRus (Rusia), la criopreservación de cuerpo entero cuesta 36,000 dólares (31,847 euros) y la neuropreservación cuesta 12,000 dólares (10,616 euros).

Danila-Medvedev-fundador-de-kriorus-1068x909 KrioRus (Rusia)

En España, la recién instalada empresa Cecryon cobra por el servicio de criogenización de cuerpo entero por un periodo de 100 años, la suma de 200,000 euros (226,132 dólares).