Mentes Expertas presenta en Uruguay a Nathaly Marcus con su conferencia "El código de la longevidad"

Ejes temáticos

El enfoque de la disertación articula los principales pilares de la salud funcional e integrativa:

Longevidad y edad biológica: Estrategias para lograr una edad biológica menor a la cronológica a través del estilo de vida y la prevención.

Salud intestinal y el Método de las 3 R: La metodología para Reparar, Regenerar y Resetear la microbiota intestinal, restaurando el equilibrio digestivo para resolver síntomas cotidianos como fatiga, insomnio e inflamación abdominal.

Equilibrio hormonal y salud antiedad: El impacto de hormonas clave como el cortisol y el colágeno, con especial énfasis en el manejo de la perimenopausia y menopausia.

Conexión mente-cuerpo-espíritu: La relación entre la respuesta al estrés, el nervio vago y la salud emocional.

Resumen biográfico de Nathaly Marcus

Nathaly Marcus Roffe es nutrióloga funcional, conferencista internacional y escritora con más de 25 años de experiencia clínica y divulgativa. Licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana, cuenta con especializaciones en neurociencia, trastornos de la conducta alimentaria, psicología transpersonal, medicina integrativa, hormonas bioidénticas y antiedad con certificaciones en Estados Unidos y Europa.

Es fundadora de Bienesta Medical Center (https://bienesta.com/), centro especializado en medicina preventiva e integrativa, y del Instituto de Salud Funcional Mente-Cuerpo (ISFMC), la primera institución de habla hispana certificadora en salud funcional avalada por la Secretaría de Educación Pública de México. Además, es autora de libros de referencia en el ámbito del bienestar como El método de las 3 R y Sana, Salvaje y Sabia, conductora de Las 3 R's Podcast y colaboradora habitual en influyentes medios de comunicación.

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