Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Like Nathaly Marcus | Uruguay- | evento

En Teatro El Galpón

Mentes Expertas presenta en Uruguay a Nathaly Marcus con su conferencia "El código de la longevidad"

La pionera de la medicina funcional y referente internacional en epigenética llega a Montevideo el próximo 29 de octubre para enseñar cómo ralentizar la edad biológica y transformar la salud desde el interior.

Nathaly Marcus.&nbsp;

Nathaly Marcus. 
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La plataforma internacional de desarrollo personal Mentes Expertas anuncia la llegada por primera vez a Uruguay de Nathaly Marcus, voz pionera de la medicina funcional y referente en longevidad en el mundo hispanohablante. La reconocida especialista mexicana se presentará en Montevideo el próximo 29 de octubre con su aclamada conferencia “El código de la longevidad”. El evento propone un punto de encuentro revelador bajo la tesis central de que el envejecimiento humano es modificable y que es posible vivir con mayor energía y plenitud optimizando el potencial celular.

Síntesis de la conferencia: El código de la longevidad

Durante la disertación, Nathaly Marcus abordará cómo la inflamación silenciosa y el fenómeno del inflammaging aceleran el deterioro del organismo. Asimismo, profundiza en la salud intestinal como la raíz del bienestar integral, explicando de qué manera el intestino actúa como un «segundo cerebro» que condiciona la energía física, el estado de ánimo y las emociones.

A través de los principios de la epigenética, la especialista expondrá que las personas no son prisioneras de su herencia genética, demostrando cómo la alimentación, el sueño, el ayuno intermitente y la gestión del estrés pueden modular la expresión de los genes y activar las sirtuinas o «genes de la longevidad». La presentación está orientada a todo público interesado en comprender el funcionamiento de su cuerpo, sin requerir conocimientos médicos o técnicos previos.

Ejes temáticos

El enfoque de la disertación articula los principales pilares de la salud funcional e integrativa:

  • Longevidad y edad biológica: Estrategias para lograr una edad biológica menor a la cronológica a través del estilo de vida y la prevención.

  • Salud intestinal y el Método de las 3 R: La metodología para Reparar, Regenerar y Resetear la microbiota intestinal, restaurando el equilibrio digestivo para resolver síntomas cotidianos como fatiga, insomnio e inflamación abdominal.

  • Equilibrio hormonal y salud antiedad: El impacto de hormonas clave como el cortisol y el colágeno, con especial énfasis en el manejo de la perimenopausia y menopausia.

  • Conexión mente-cuerpo-espíritu: La relación entre la respuesta al estrés, el nervio vago y la salud emocional.

Resumen biográfico de Nathaly Marcus

Nathaly Marcus Roffe es nutrióloga funcional, conferencista internacional y escritora con más de 25 años de experiencia clínica y divulgativa. Licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana, cuenta con especializaciones en neurociencia, trastornos de la conducta alimentaria, psicología transpersonal, medicina integrativa, hormonas bioidénticas y antiedad con certificaciones en Estados Unidos y Europa.

Es fundadora de Bienesta Medical Center (https://bienesta.com/), centro especializado en medicina preventiva e integrativa, y del Instituto de Salud Funcional Mente-Cuerpo (ISFMC), la primera institución de habla hispana certificadora en salud funcional avalada por la Secretaría de Educación Pública de México. Además, es autora de libros de referencia en el ámbito del bienestar como El método de las 3 R y Sana, Salvaje y Sabia, conductora de Las 3 R's Podcast y colaboradora habitual en influyentes medios de comunicación.

Información del evento

  • Conferencia: “El código de la longevidad”.

  • Speaker: Nathaly Marcus (conferencista de Mentes Expertas).

  • Lugar: Teatro El Galpón, Montevideo.

  • Fecha: 29 de octubre.

  • Público: Dirigido a público general, profesionales de la salud y comunidad de desarrollo personal.

Temas

Te puede interesar