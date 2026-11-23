El argumento de Sánchez se apoya en dos datos. Sostiene que la desigualdad de ingresos bajó a mínimos históricos durante su gestión y que, en cambio, el 0,1% más rico concentra más del 10% de la riqueza, una proporción que crece desde 2010. Ni el mensaje ni el comunicado citan la fuente de esas cifras. Otros estudios apuntan en la misma dirección con mediciones distintas. Hay estudios sobre el período 2002-2022 calcula que el 1% más rico pasó de reunir el 13% del patrimonio de los hogares a más del 21%, y que el índice de Gini de la riqueza subió de 0,57 a 0,69.

La propuesta deja preguntas sin responder. No se informó el tipo impositivo ni cuántas personas quedarían alcanzadas, y tampoco cómo conviviría el nuevo tributo con el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, vigente para patrimonios de más de 3 millones de euros y con un tipo máximo de 3,5%. Sin esos datos no es posible evaluar si la recaudación prevista es alcanzable. Sánchez había adelantado la idea a fines de octubre y el programa socialista presentado el 15 de noviembre mencionaba una mayor tributación de las grandes fortunas, aunque sin fijar un umbral.

La iniciativa tiene un antecedente cercano en el espacio a la izquierda del PSOE. Sumar registró en setiembre una proposición para gravar con 3% el patrimonio neto que excediera los 50 millones de euros. Calculaba unos 1.500 contribuyentes y una recaudación de 4.200 millones anuales, y vinculaba esos ingresos a una prestación universal por crianza. Esa propuesta integra ahora el programa del Frente Amplio que encabeza Ada Colau, que presentó el anuncio socialista como la adopción de una medida ajena. La versión del PSOE duplica el umbral y prevé recaudar menos de la mitad.

Ese parentesco explica buena parte de la lectura electoral. El anuncio se conoció el último día en que la ley permite publicar encuestas, y los sondeos difundidos en las horas previas coinciden en dos tendencias. PP y Vox sumarían más de los 176 escaños que dan la mayoría absoluta en el Congreso, y el PSOE recupera terreno, en parte a costa de las fuerzas a su izquierda. Una medida dirigida al votante de izquierda sirve a los socialistas para concentrar el voto progresista y disputar el primer lugar, aunque no alcanza por sí sola para alterar la suma de los bloques.

La propuesta también ordena el debate fiscal de la campaña en términos favorables al PSOE. El sábado Sánchez había prometido prorrogar el impuesto a la banca, y ahora suma un tributo que por definición afecta a muy pocos contribuyentes y cuyo destino declarado son los temas que más pesan en la elección, con la vivienda en primer lugar. El Partido Popular plantea lo contrario. Alberto Núñez Feijóo hizo de la rebaja de impuestos uno de los ejes de su programa económico y acusa al gobierno de haber aumentado la presión fiscal sobre la clase media mientras los hogares pierden poder de compra. Sus candidatos hablan de poner fin al “infierno fiscal”.

El debate de los impuestos en España

Los impuestos al patrimonio tienen en España una historia de disputa entre el gobierno central y las comunidades autónomas gobernadas por el PP, varias de las cuales bonifican el Impuesto sobre el Patrimonio. Quienes se oponen a estos gravámenes sostienen que recaudan poco, que alientan el traslado de residencia fiscal y que gravan dos veces rentas que ya tributaron. Quienes los defienden responden que la concentración en la cima es demasiado alta para dejarla fuera del sistema tributario y que un umbral elevado con pocas exenciones reduce las vías de elusión. La falta de definiciones sobre el diseño impide por ahora contrastar esos argumentos con el proyecto concreto.

El efecto práctico dependerá del resultado del domingo. Si se confirma la mayoría de PP y Vox, la propuesta quedará como una señal de campaña. Si el PSOE logra ser la primera fuerza y formar gobierno, necesitará para aprobarla el apoyo de socios que en la legislatura que termina no acompañaron todas sus iniciativas fiscales. En cualquiera de los dos casos, el anuncio fijó el tema del cierre de campaña en la pregunta de quién debe financiar las políticas de vivienda y de apoyo a las familias.