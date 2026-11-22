Por su parte, en el orden de los pasivos, la lista 1, encabezada por la titular de Ojapu, Estela Ovelar, mantiene una leve ventaja sobre la 5, también de “Hay otro camino”, encabezada por Renaldo Borriero.

Independiente, pero no tanto

Aunque la candidatura de Roqueta se presenta como independiente, recibió el apoyo público de dirigentes de la autodenominada Coalición Republicana, como el excandidato presidencial y presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y el senador nacionalista Sergio Botana.

Roqueta, de profesión abogada y escribana, es oriunda de Colonia, departamento donde se desempeña como asesora jurídica y notarial en la Intendencia. La acompañan como suplentes María Sofía Bages Bistolfi, Diego Fernando Pazos Rosado, Dina Fernández Chaves Ferraro, Juan José Fernández Lacuesta y Gustavo Ariel Bermúdez.

Planteos para el BPS

Entre sus principales planteos se cuentan agilizar los tiempos de resolución de trámites, descentralizar la atención creando mesas departamentales de representación en el interior, mejorar el seguro de desempleo para abarcar pequeños emprendimientos y aplicar de oficio la prescripción de deudas vencidas.

El mentor de este movimiento “Hay otro camino” es José “Pepe” Pereyra, actual representante de los empresarios en el Directorio. del BPS. El sector presentó tres listas (la 5 en pasivos, la 15 en trabajadores y la 25 en empresarios). En este último orden también ganó.