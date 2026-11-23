Durante el juicio desarrollado entre noviembre y diciembre de 2024, la Fiscalía intentó acreditar el vínculo directo entre Freire y Moyano, pero no logró reunir los elementos probatorios suficientes para incriminarlo en esa instancia. En la apertura de aquellas audiencias, según crónicas periodísticas de la época, Negro había caracterizado a Freire como empleado de una de las personas más peligrosas de Montevideo en alusión a “Tato” Moyano.

Despliegue policial y movimiento tras caídas previas

Según las fuentes consultadas sobre el caso, Moyano residía en las proximidades de Barra de Carrasco, en un entorno cercano al lugar donde días antes había sido capturado “El Meo”. Esa detención habría motivado su cambio de domicilio hacia el apartamento céntrico donde finalmente fue interceptado por los efectivos policiales.

El procedimiento de este lunes se suma a una serie de acciones de las fuerzas de seguridad orientadas a desarticular estructuras de distribución local y abastecimiento regional en el territorio uruguayo.