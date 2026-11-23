La Policía capturó este lunes por la mañana a Luis Dadian Moyano Termesano, conocido como “Tato”, de 34 años, señalado como uno de los principales distribuidores de estupefacientes en los barrios Punta de Rieles y La Chancha. El procedimiento se llevó a cabo en un apartamento situado en el cruce de Guayabo y Roxlo, en el Centro de Montevideo, adonde el sospechoso se había trasladado luego de que días atrás fuera detenido en Barra de Carrasco Edgardo Fabián Bonino Castro, alias “El Meo”, un referente vinculado al barrio Marconi.
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La Policía detuvo a "Tato" Moyano, líder narco vinculado a rutas de drogas
El detenido, de 34 años, operaba en Punta de Rieles y La Chancha, y se había mudado tras la captura de “El Meo” en Barra de Carrasco.