Posteriormente, el miércoles se presentará con mejores condiciones meteorológicas, cielo despejado y temperaturas algo más moderadas.

Lunes 23: temperaturas de hasta 30 °C y aumento de nubosidad

Para este lunes, Inumet pronostica una jornada con cielo claro y algo nuboso durante las primeras horas, aunque se espera un aumento de la nubosidad hacia la tarde y la noche.

En el noroeste, las temperaturas oscilarán entre los 15 °C y los 30 °C. Se prevén condiciones nubosas y probables tormentas aisladas durante la segunda mitad del día.

En el noreste, la mínima será de 13 °C y la máxima de 29 °C, con neblinas y bancos de niebla durante la mañana y probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y noche.

En el este, los registros se ubicarán entre los 12 °C y los 28 °C. Se espera una mañana clara a algo nubosa, mientras que durante la tarde aumentará la nubosidad.

En el suroeste se pronostican temperaturas de entre 13 °C y 29 °C, con cielo algo nuboso a nuboso y períodos de cubierto hacia la tarde.

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet anuncia una mínima de 14 °C y una máxima de 26 °C. La mañana estará clara y algo nubosa, con neblinas, mientras que durante la tarde y la noche aumentará la nubosidad.

Martes 24: el día con mayor inestabilidad

El martes será la jornada que requerirá mayor atención desde el punto de vista meteorológico.

Inumet prevé cielo nuboso y períodos de cubierto durante la mañana, con probabilidad de tormentas aisladas en distintas zonas del territorio nacional.

Durante la tarde y la noche se mantendrá la posibilidad de precipitaciones aisladas. También se espera un incremento del viento, especialmente hacia el final de la jornada.

En Montevideo y el área metropolitana se pronostican temperaturas de entre 15 °C y 26 °C. Durante la mañana podrían registrarse tormentas aisladas, mientras que hacia la tarde y la noche se prevén precipitaciones aisladas y condiciones ventosas.

El viento rotará del sector oeste al sureste, con velocidades de entre 20 y 40 km/h y rachas que podrían alcanzar los 60 km/h.

Las temperaturas máximas en el resto del país se ubicarán aproximadamente entre los 28 °C y los 30 °C.

Miércoles 25: mejora del tiempo y descenso de temperatura

Para el miércoles se espera una mejora significativa de las condiciones meteorológicas.

Según Inumet, la jornada estará marcada por el cielo claro y algo nuboso, tanto durante la mañana como en la tarde y la noche.

En Montevideo y el área metropolitana se prevén temperaturas de entre 15 °C y 24 °C.

El viento soplará inicialmente del sureste, con velocidades de entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 60 km/h, aunque se espera que disminuya progresivamente hasta ubicarse entre 5 y 15 km/h.

La ausencia de precipitaciones previstas y la disminución de la intensidad del viento permitirán una jornada más estable en comparación con el martes.

¿Cómo estará el tiempo hacia el fin de semana?

La tendencia extendida de Inumet anticipa condiciones mayormente estables para los últimos días de noviembre, con temperaturas en ascenso y baja probabilidad de precipitaciones.

Para Montevideo y el área metropolitana, el pronóstico extendido señala:

Jueves 26: mínima de 13 °C y máxima de 23 °C. Probabilidad de lluvias nula.

Viernes 27: mínima de 14 °C y máxima de 25 °C. Probabilidad de lluvias nula.

Sábado 28: mínima de 16 °C y máxima de 27 °C. Probabilidad de lluvias nula.

Domingo 29: mínima de 19 °C y máxima de 29 °C. Probabilidad de lluvias nula.

De esta manera, si se mantiene la tendencia actual, el próximo fin de semana presentará condiciones favorables para las actividades al aire libre, con temperaturas más elevadas y sin precipitaciones previstas en el área metropolitana.

En definitiva, la semana comenzará con temperaturas cálidas y un episodio de inestabilidad previsto para el martes. A partir del miércoles se espera una mejora, mientras que hacia el fin de semana volverá a aumentar la temperatura.