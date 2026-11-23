La documentación que se procesa incluye miles de registros del archivo histórico de la ex DNII. Su digitalización constituye, además, un insumo para el trabajo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que tiene a su cargo la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas.

En esa línea, durante octubre la Secretaría concretó el traslado de archivos del pasado reciente a la INDDHH, en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Uruguay y de la normativa vigente.

Risso también indicó que el organismo mantiene la atención de solicitudes de información provenientes del sistema de justicia, investigadores, víctimas y personas interesadas en acceder a estos materiales.

Otros objetivos y convenios

Otro de los objetivos en los que trabaja la SDH es la concreción de un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional para realizar un inventario de sus archivos en todo el país. La iniciativa busca relevar documentación de interés para el estudio del período de debilitamiento de las instituciones democráticas y de la posterior dictadura cívico-militar.

Para ampliar las tareas de organización y digitalización, la Secretaría suscribió un convenio con la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. El acuerdo permitirá incorporar al equipo a futuros archivólogos que trabajarán con documentos vinculados al pasado reciente.

La labor se desarrolla en el marco del Día Nacional de las y los Archivólogos, fecha en la que la SDH destacó la importancia del trabajo archivístico para preservar la memoria colectiva y contribuir a la construcción de verdad y justicia.