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Mundial |

¿Será la primera vez?

Los antecedentes de Uruguay ante España que preocupan a la celeste

En diez enfrentamientos a lo largo de la historia, Uruguay nunca pudo vencer a España. En mundiales se enfrentaron dos veces, partidos que terminaron empatados.

Uruguay ante España en la Copa Confederaciones 2013.

Uruguay ante España en la Copa Confederaciones 2013.

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Palpitando la previa de lo que será el choque entre Uruguay y España de este viernes, en dónde la celeste se jugará las posibilidades de seguir en el Mundial, repasamos los antecedentes entre ambas selecciones en dónde la estadística marca que nunca se le pudo ganar a la selección europea.

Este será el décimoprimer (11) enfrentamiento entre ambas selecciones, con un historial que registra cinco triunfos españoles y cinco empates, con cero triunfos del combinado celeste. En cuanto a los mundiales, será el tercer enfrentamiento en esta competencia (Brasil 1950 e Italia 1990) en dónde los marcadores terminaron igualados.

Casualmente, el partido en el Mundial de Brasil 1950 fue el primero entre Uruguay y España que terminó igualado 2 a 2 con goles de Alcides Ghiggia y Obdulio Varela. Por otra parte, el último choque se produjo en la Copa Confederaciones de 2013 en donde los europeos derrotaron 2 a 1 a la celeste con goles de Pedro Rodríguez y Roberto Soldado para España, mientras que para la selección uruguaya descontó Luis Suárez.

Un dato tal vez no menor, es que los últimos tres enfrentamientos entre España y Uruguay terminaron con victoria para el elenco español.

Los antecedentes de Uruguay y España

A continuación, repasamos los diez encuentros entre Uruguay y España, en el que se marca una tendencia muy clara favorable para el elenco europeo.

Victorias de España

  • Amistoso 1972 en Madrid - (España 2-0 Uruguay)
  • Amistoso 1991 en Oviedo - (España 2-1 Uruguay)
  • Amistoso 2005 en Gijón - (España 2-0 Uruguay)
  • Amistoso 2013 en Doha - (España 3-1 Uruguay)
  • Copa Confederaciones 2013 en Brasil - (España 2-1 Uruguay)

Empates entre Uruguay y España

  • Mundial 1950 en Brasil - (Uruguay 2-2 España)
  • Amistoso 1966 en La Coruña - (Uruguay 1-1 España)
  • Amistoso 1978 en Montevideo - (Uruguay 0-0 España)
  • Mundial 1990 en Italia - (Uruguay 0-0 España)
  • Amistoso 1995 en La Coruña - (Uruguay 2-2 España)

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