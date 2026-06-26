Palpitando la previa de lo que será el choque entre Uruguay y España de este viernes, en dónde la celeste se jugará las posibilidades de seguir en el Mundial, repasamos los antecedentes entre ambas selecciones en dónde la estadística marca que nunca se le pudo ganar a la selección europea.
¿Será la primera vez?
Los antecedentes de Uruguay ante España que preocupan a la celeste
En diez enfrentamientos a lo largo de la historia, Uruguay nunca pudo vencer a España. En mundiales se enfrentaron dos veces, partidos que terminaron empatados.