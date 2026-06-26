Los antecedentes de Uruguay ante España que preocupan a la celeste

Casualmente, el partido en el Mundial de Brasil 1950 fue el primero entre Uruguay y España que terminó igualado 2 a 2 con goles de Alcides Ghiggia y Obdulio Varela. Por otra parte, el último choque se produjo en la Copa Confederaciones de 2013 en donde los europeos derrotaron 2 a 1 a la celeste con goles de Pedro Rodríguez y Roberto Soldado para España, mientras que para la selección uruguaya descontó Luis Suárez.