Manini Ríos rechaza el impuesto al 1% propuesto por el PIT-CNT

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, cuestionó con dureza la propuesta del PIT-CNT de aplicar un impuesto a los patrimonios superiores al millón de dólares. El exsenador planteó tres motivos centrales para rechazar la iniciativa y aseguró que el planteo “castiga a quienes ya aportan” sin resolver los problemas de fondo del Estado.
Manini sostiene que sumar impuestos es inútil porque el Estado uruguayo posee "estructuras ineficientes". Acusa al PITCNT de no meterse con la usura.