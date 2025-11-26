Hacete socio para acceder a este contenido

PIT-CNT |

Nadie se lo esperaba

Manini Ríos rechaza el impuesto al 1% propuesto por el PIT-CNT

Manini sostiene que sumar impuestos es inútil porque el Estado uruguayo posee "estructuras ineficientes". Acusa al PITCNT de no meterse con la usura.

Manini Ríos contra el impuesto al 1% más rico.
El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, cuestionó con dureza la propuesta del PIT-CNT de aplicar un impuesto a los patrimonios superiores al millón de dólares. El exsenador planteó tres motivos centrales para rechazar la iniciativa y aseguró que el planteo “castiga a quienes ya aportan” sin resolver los problemas de fondo del Estado.

Un estado ineficiente

Manini sostuvo, consultado por El Observador que el gravamen no alcanzaría al “gran capital”, señalando que quedarían por fuera instituciones financieras, empresas forestales y otras grandes corporaciones. A su entender, la propuesta tampoco tiene sentido si no se corrige antes el gasto público: denunció un Estado “ineficiente”, con “centenares de asesores”, estructuras “prescindibles” y recursos que, dijo, “se pierden en un barril sin fondo”.

Cuestionamientos al PIT-CNT

También cuestionó que el PIT-CNT “nunca defendió a los trabajadores frente a los usureros”, y recordó que Cabildo Abierto no logró impulsar —en la legislatura anterior— el plebiscito contra la usura por falta de apoyo político y sindical.

La central sindical propone una sobretasa gradual al Impuesto al Patrimonio que iría de 0,1% a 1,5%, según el nivel patrimonial, y que no alcanzaría a emprendimientos productivos. Con una bancada oficialista dividida, la iniciativa necesitará votos externos para avanzar en el Parlamento.

“No se va a gravar a los que más ganan: las instituciones financieras -los prestamistas usureros que el propio PIT-CNT tolera-, UPM, Montes del Plata, etc. El gran capital no va a ser afectado”, dijo el exsenador a El Observador.

