Manini Ríos rechaza el impuesto al 1% propuesto por el PIT-CNT

Un estado ineficiente

Manini sostuvo, consultado por El Observador que el gravamen no alcanzaría al “gran capital”, señalando que quedarían por fuera instituciones financieras, empresas forestales y otras grandes corporaciones. A su entender, la propuesta tampoco tiene sentido si no se corrige antes el gasto público: denunció un Estado “ineficiente”, con “centenares de asesores”, estructuras “prescindibles” y recursos que, dijo, “se pierden en un barril sin fondo”.