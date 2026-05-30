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"Dibujando Sonrisas": Canelones lanza un programa de salud bucal para niños y niñas

El Gobierno de Canelones presentará el 2 de junio un nuevo programa de atención y prevención odontológica dirigido a escolares y sus familias.

El Gobierno de Canelones pondrá en marcha el Programa de Salud Bucal Infantil Dibujando Sonrisas.

El Gobierno de Canelones pondrá en marcha el Programa de Salud Bucal Infantil "Dibujando Sonrisas".
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Por Redacción Caras y Caretas

Con el objetivo de fortalecer la prevención y el acceso a la atención odontológica desde edades tempranas, el Gobierno de Canelones pondrá en marcha el Programa de Salud Bucal Infantil "Dibujando Sonrisas", una iniciativa de la Dirección de Salud del gobierno canario destinada a promover el cuidado de la salud bucal entre escolares y sus familias en todo el departamento.

El lanzamiento oficial se realizará el próximo martes 2 de junio a las 10 horas en la Escuela N.º 175 de Villa Manuela, ubicada en Los Ombúes y Los Paraísos, en Barros Blancos. La elección de este centro educativo responde a la intención de acercar la propuesta a la comunidad y reforzar el vínculo entre las políticas de salud y el ámbito escolar.

Salud bucal para escolares

Impulsado por la Dirección de Salud de la Intendencia de Canelones, el programa busca brindar asistencia odontológica a niños y niñas que concurren a las escuelas del departamento, además de promover hábitos de higiene y prevención que contribuyan a una mejor calidad de vida.

La iniciativa se enmarca en una estrategia de atención integral que apuesta a la detección temprana de problemas bucales y al acompañamiento de las familias en el cuidado cotidiano de la salud oral. Además de la atención odontológica, se prevé el desarrollo de actividades educativas y de sensibilización orientadas a fomentar prácticas saludables desde la infancia.

Bajo el lema "Dibujando Sonrisas", el gobierno departamental procura consolidar una política preventiva que permita reducir desigualdades en el acceso a la salud y garantizar que los niños y niñas cuenten con las herramientas necesarias para crecer con una buena salud bucal.

Desde la Intendencia destacaron que la salud oral constituye un componente fundamental del bienestar general y que la escuela representa un espacio privilegiado para promover hábitos que acompañen a las personas durante toda su vida.

Con esta nueva propuesta, Canelones reafirma su compromiso con la salud infantil y el trabajo territorial, apostando a la prevención como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las comunidades.

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