Con el objetivo de fortalecer la prevención y el acceso a la atención odontológica desde edades tempranas, el Gobierno de Canelones pondrá en marcha el Programa de Salud Bucal Infantil "Dibujando Sonrisas", una iniciativa de la Dirección de Salud del gobierno canario destinada a promover el cuidado de la salud bucal entre escolares y sus familias en todo el departamento.
Servicio gratuito
"Dibujando Sonrisas": Canelones lanza un programa de salud bucal para niños y niñas
El Gobierno de Canelones presentará el 2 de junio un nuevo programa de atención y prevención odontológica dirigido a escolares y sus familias.