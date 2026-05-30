"Dibujando Sonrisas": Canelones lanza un programa de salud bucal para niños y niñas

La iniciativa se enmarca en una estrategia de atención integral que apuesta a la detección temprana de problemas bucales y al acompañamiento de las familias en el cuidado cotidiano de la salud oral. Además de la atención odontológica, se prevé el desarrollo de actividades educativas y de sensibilización orientadas a fomentar prácticas saludables desde la infancia.

Bajo el lema "Dibujando Sonrisas", el gobierno departamental procura consolidar una política preventiva que permita reducir desigualdades en el acceso a la salud y garantizar que los niños y niñas cuenten con las herramientas necesarias para crecer con una buena salud bucal.

Desde la Intendencia destacaron que la salud oral constituye un componente fundamental del bienestar general y que la escuela representa un espacio privilegiado para promover hábitos que acompañen a las personas durante toda su vida.

Con esta nueva propuesta, Canelones reafirma su compromiso con la salud infantil y el trabajo territorial, apostando a la prevención como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las comunidades.