Gil Iribarne: "Orsi no violó la ley, pero es un error y no debió haber aceptado" descuento

El expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, explicó su posición en torno a por qué entiende que el mandatario Yamandú Orsi cometió un “error” al aceptar un descuento de US$ 25 mil a su camioneta a pocos días de asumir el cargo.
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“Estamos hablando de la Presidencia de la República y ahí hay un tema clave, que es el tema institucional. Creo que la Presidencia de la República hay que defenderla como institución. Yo acá no tengo elementos para adjudicar malas intenciones de nada”, aclaró en un principio quien condujo la Jutep bajo el último gobierno de Tabaré Vázquez y fue asesor de la Secretaría contra el Lavado de Activos (Senaclaft) en los primeros meses de la administración de Orsi.
Tenemos un conjunto de normas que tienen que ver con el tema de los regalos, los favores y las dádivas, y no encuentro que ninguna haya sido violada”, recalcó Gil Iribarne. “En particular la ley 19.823, que es el Código de Ética Pública, aprobado en 2019 con votos de todos los partidos. Los dos artículos de esa ley hablan de que a cambio del beneficio el funcionario dio algo a cambio. Ninguna de esas cosas está demostrada y no tengo razón para sospechar”, expuso.
"No violó la ley, pero es un error"
No obstante, Gil Iribarne se preguntó: “Como no violó ninguna ley, ¿está todo bien? No. Este tipo de normativas están para evitar potenciales suspicacias y potenciales conflictos de interés. ¿Cuál es la lectura que puede hacer un ciudadano común? Si a un funcionario le hicieron un regalo de esa magnitud, puede generar alguna sospecha. En una época en que la confianza de los ciudadanos la veo muy debilitada, creo que hoy la mirada de los presidentes y los cargos altos tiene que ser de cómo muestro que se está actuando bien y que acá no hay cosas raras”.
“No es una violación de la ley, pero es un error que no debió haberse cometido. Hay cosas que no están prohibidas pero que no hay que hacerlas”, afirmó Gil Iribarne, y agregó que los funcionarios públicos tienen el deber de decirle “quedate tranquilo” al ciudadano que está “desconfiado” de los políticos.
El expresidente de la Jutep también apuntó que “reconocer un error a veces no es debilidad” e indicó que “tapar (el caso) a la larga termina siendo un error porque genera más desconfianza”.
También agregó que “estaría bueno que la Presidencia explique” y que “ojalá sea una explicación que nos deje tranquilos”.