Gil Iribarne: "Orsi no violó la ley, pero es un error y no debió haber aceptado" descuento

"No violó la ley, pero es un error"

No obstante, Gil Iribarne se preguntó: “Como no violó ninguna ley, ¿está todo bien? No. Este tipo de normativas están para evitar potenciales suspicacias y potenciales conflictos de interés. ¿Cuál es la lectura que puede hacer un ciudadano común? Si a un funcionario le hicieron un regalo de esa magnitud, puede generar alguna sospecha. En una época en que la confianza de los ciudadanos la veo muy debilitada, creo que hoy la mirada de los presidentes y los cargos altos tiene que ser de cómo muestro que se está actuando bien y que acá no hay cosas raras”.

“No es una violación de la ley, pero es un error que no debió haberse cometido. Hay cosas que no están prohibidas pero que no hay que hacerlas”, afirmó Gil Iribarne, y agregó que los funcionarios públicos tienen el deber de decirle “quedate tranquilo” al ciudadano que está “desconfiado” de los políticos.

El expresidente de la Jutep también apuntó que “reconocer un error a veces no es debilidad” e indicó que “tapar (el caso) a la larga termina siendo un error porque genera más desconfianza”.

También agregó que “estaría bueno que la Presidencia explique” y que “ojalá sea una explicación que nos deje tranquilos”.