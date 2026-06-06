Melo celebra sus 230 años con un mes repleto de actividades para toda la comunidad

Entre los eventos ya confirmados se destacan el Día de los Abuelos, un Concurso Fotográfico, una Rueda de Samba y Candombe, la tradicional Prueba Ciclista “La Voz de Melo”, una Exposición de Perros Cimarrones y una muestra de maquinaria, además de otras iniciativas que se desarrollarán durante el mes.

Programación para celebrar

Durante la presentación, las autoridades subrayaron que la celebración busca fortalecer el sentido de pertenencia de los melenses y generar espacios de encuentro intergeneracional. Asimismo, remarcaron la importancia de poner en valor la trayectoria de una ciudad que ha sido protagonista del desarrollo regional y que continúa proyectándose hacia el futuro.

El aniversario también servirá para reconocer el aporte realizado por instituciones, organizaciones y vecinos que, a lo largo de más de dos siglos, han contribuido al crecimiento y consolidación de Melo como uno de los principales centros urbanos del interior del país.

Con una agenda diversa y abierta a toda la población, la ciudad se apresta a vivir un mes de festejos que combinará tradición, cultura y participación ciudadana en el marco de una fecha histórica para el departamento de Cerro Largo.