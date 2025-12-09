Beyoncé inicia acciones legales por el uso no autorizado de su música en película sobre Bolsonaro

El equipo de Beyoncé confirmó que ha iniciado acciones legales para eliminar la canción "Survivor" del tráiler de la película "The Dark Horse", estrenada el lunes pasado (8). Según la revista Marie Claire, la productora del avance no tenía autorización para usar la canción, originalmente lanzada por el grupo Destiny's Child.
El largometraje reconstruye la trayectoria política de Jair Bolsonaro, presentado como un expresidente condenado por intento de golpe de Estado. Tras el lanzamiento del tráiler, un perfil de un fan de la artista en X (anteriormente Twitter) afirmó haber alertado al equipo de la cantante sobre el uso indebido de la canción, lo que provocó la inmediata movilización de sus abogados.
La reacción fue reforzada públicamente por Anderson Nick, coordinador de proyectos de BeyGOOD en Brasil. Criticó el uso de la canción y confirmó que se emprenderían acciones legales. "Gracias a todos los que enviaron mensajes directos diciendo que la canción 'Survivor' fue usada en el tráiler de la película por el infame, inelegible, convicto y estafador. Obviamente, la canción fue usada sin autorización, y ya se están tomando medidas legales para retirarla del aire lo antes posible", declaró.
Bolsonaro como mártir político
La película "The Dark Horse" se produjo en inglés, con locaciones repartidas entre Brasil y Estados Unidos, y actualmente se encuentra en posproducción en el extranjero. Con estreno previsto para 2026, la producción presenta una narrativa que retrata a Bolsonaro como un mártir político.
El protagonista es interpretado por el actor estadounidense Jim Caviezel, conocido por su trabajo en "La Pasión de Cristo" (2004) y "El Conde de Montecristo" (2002). El reparto incluye figuras internacionales como Lynn Collins ("John Carter – Entre dos mundos", 2021), Camille Gauty ("Duster", 2025) y Esai Morales ("Misión: Imposible – El enfrentamiento final", 2025).
La producción pretende llegar a un público internacional al retratar la trayectoria de Bolsonaro, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 22 de noviembre y fue condenado por el Supremo Tribunal Federal a 27 años y 3 meses por intento de golpe de Estado.