Beyoncé inicia acciones legales por el uso no autorizado de su música en película sobre Bolsonaro

Bolsonaro como mártir político

La película "The Dark Horse" se produjo en inglés, con locaciones repartidas entre Brasil y Estados Unidos, y actualmente se encuentra en posproducción en el extranjero. Con estreno previsto para 2026, la producción presenta una narrativa que retrata a Bolsonaro como un mártir político.

El protagonista es interpretado por el actor estadounidense Jim Caviezel, conocido por su trabajo en "La Pasión de Cristo" (2004) y "El Conde de Montecristo" (2002). El reparto incluye figuras internacionales como Lynn Collins ("John Carter – Entre dos mundos", 2021), Camille Gauty ("Duster", 2025) y Esai Morales ("Misión: Imposible – El enfrentamiento final", 2025).

La producción pretende llegar a un público internacional al retratar la trayectoria de Bolsonaro, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 22 de noviembre y fue condenado por el Supremo Tribunal Federal a 27 años y 3 meses por intento de golpe de Estado.