Cambio de guion mediático sobre Gaza e Israel

"El vergonzoso silencio de Occidente sobre Gaza" se titula el editorial del pasado 6 de mayo del Financial Times. Allí denuncia a Estados Unidos y a Europa por no haber "emitido apenas una palabra de condena" a la criminalidad de su aliado, y afirma que "deberían avergonzarse de su silencio y deberían dejar de permitir que Netanyahu actúe con impunidad".

The Economist tituló, en un artículo el 8 de mayo, "La guerra en Gaza debe terminar", y argumenta que Trump debería presionar al régimen de Netanyahu para un alto al fuego. Agrega que "las únicas personas que se benefician de continuar la guerra son el señor Netanyahu, que mantiene su coalición intacta, y sus aliados de extrema derecha que sueñan con vaciar Gaza y reconstruir los asentamientos judíos allí".

El sábado 10 de mayo The Independent tituló: "Acabemos con el ensordecedor silencio sobre Gaza: es hora de alzar la voz". Un editorial en el que afirma que el primer ministro británico, Keir Starmer, "debería avergonzarse de no haber dicho nada, sobre todo ahora que Netanyahu ha anunciado nuevos planes para ampliar el ya devastador bombardeo de Gaza", y que "es hora de que el mundo despierte ante lo que está ocurriendo y exija el fin del sufrimiento de los palestinos atrapados en el enclave".

Al día siguiente, el consejo editorial de The Guardian continuó el coro con un texto titulado "La opinión de The Guardian sobre Israel y Gaza: Trump puede detener este horror. La alternativa es impensable", en el que afirma que "el presidente estadounidense tiene la influencia para forzar un alto al fuego. Si no lo hace, señalará implícitamente la aprobación de lo que parece un plan de destrucción total".

Además, la periodista de CNN Christiane Amanpour expresó recientemente su disgusto por la insensibilidad de la viceministra israelí de Asuntos Exteriores, Sharren Haskel. Cuestionada por la hambruna que ha provocado el bloqueo del Estado de ocupación a la ayuda humanitaria en Gaza, la funcionaria refutó las afirmaciones alegando que se basan en información falsa difundida por Hamás.

Thomas L. Friedman, un columnista que ha destacado por su apoyo a la invasión de Estados Unidos a Irak y al terrorismo israelí, publicó un artículo titulado "Este gobierno israelí no es nuestro aliado". El neoconservador tres veces ganador del premio Pulitzer afirma que la administración de Netanyahu "es el primer gobierno en la historia de Israel cuya prioridad no es la paz con más vecinos árabes ni los beneficios que traería una mayor seguridad y coexistencia. Su prioridad es la anexión de Cisjordania, la expulsión de los palestinos de Gaza y el restablecimiento de asentamientos israelíes allí".

“Este gobierno israelí no es nuestro aliado” es la frase que encabeza un artículo del columnista que ha apoyado la invasión de Estados Unidos a Irak y al terrorismo israelí. Además, describe los efectos negativos que tendrían las acciones genocidas del estado de apartheid instalado y patrocinado por Occidente sobre las alianzas de Estados Unidos con Egipto, Jordania y otros vecinos de Asia Occidental.

Las voces políticas y la vista gorda de Trump

Actores políticos con tradición proisraelí también han exhibido un cambio de guion. El diputado conservador del Reino Unido, Mark Pritchard, declaró la semana pasada en la Cámara de los Comunes que había apoyado a Israel "a toda costa" durante décadas, pero dijo "me equivoqué" y retiró públicamente ese apoyo por las acciones sobre Gaza.

Shaiel Ben-Ephraim, diplomático y académico proisraelí, había acusado a los críticos de Israel de "libelo de sangre" durante todo el arrase de Gaza. Mediante un artículo ha salido al paso y ha admitido públicamente que Israel está cometiendo un genocidio al que hay que oponerse.

Un informe develado por The Jerusalem Post afirma que Trump supuestamente se está preparando para reconocer a Palestina como Estado y luego tomar el control de Gaza con una "administración estadounidense" temporal, con lo cual imitaría el mandato británico de principios del siglo XX. Sin embargo, el mismo medio cita el escepticismo de un exdiplomático del Golfo dado que ni el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, ni el rey Abdullah II de Jordania han sido invitados a la supuesta declaración.

El presidente estadounidense está de gira por Asia Occidental, poco ha dicho sobre la situación en Gaza y solo ha nombrado a Israel para insistir a los líderes de la región en que normalicen las relaciones con el Estado sionista en el marco de los Acuerdos de Abraham. Así lo hizo en Riad, Arabia Saudita, mientras se reunía con el exmiembro de Al Qaeda que gobierna Siria, Al Sharaa.

Washington acordó un cese al fuego con el movimiento Ansarolá en Yemen que no incluyó a Israel; por esta y otras señales, Ariel Kahana, del diario Israel Hayom, ha afirmado que el presidente estadounidense se ha propuesto avanzar en sus objetivos en Asia Occidental sin esperar a Israel, esto debido a que "Netanyahu está demorando la toma de las decisiones necesarias".

Al parecer el magnate sigue enojado con el primer ministro israelí y con su círculo por lo que ve como un intento de presionar a la Casa Blanca a tomar medidas militares contra el programa nuclear de Irán.

Tel Aviv considera comprometer su estabilidad nacional en tres frentes: el programa nuclear iraní, los acuerdos de defensa regional y el conflicto en Gaza. Además, los altos mandos del ejército, del Shin Bet y del Mossad trasladaron sus inquietudes al respecto al primer ministro Netanyahu.

Gaza pone en juego la popularidad de los belicistas

El escenario se complica para Trump dado que, según encuestas recientes, la opinión pública sobre Israel se ha vuelto más negativa en los últimos tres años. Más de la mitad de los adultos estadounidenses (53 %) expresa ahora una opinión desfavorable, frente al 42 % en marzo de 2022, antes del ataque del 7 de octubre de 2023 y la consiguiente invasión sionista a la Franja de Gaza.

Según Pew Research, la confianza de la colectividad estadounidense en Netanyahu es baja (32 %), ha caído el interés en la ofensiva militar contra el pueblo palestino y ha aumentado la opinión algo o muy desfavorable sobre Israel (53 % frente a un 42 % en 2022).

Tanto entre los republicanos como entre los demócratas, los estadounidenses de mayor edad son más propensos a decir que la guerra entre Israel y Hamás es importante para ellos y para los intereses de Estados Unidos. (Foto: Pew Research)

En la población israelí ocurre algo parecido: un tercio de ellos afirmó que su país debería gobernar Gaza tras el fin de la embestida; sin embargo, esta proporción ha bajado desde el 40 % en 2024.

No hay consenso entre los israelíes sobre quién debería controlar Gaza después de que termine la ofensiva israelí.

Aunque Trump pareciera estar atendiendo a los sondeos, no pasa así con Netanyahu, quien avanza en el exterminio palestino mientras ha manifestado: "Creo que tendremos que desintoxicarnos de la asistencia estadounidense en materia de seguridad".

El presidente estadounidense experimenta índices de aprobación que han alcanzado mínimos históricos no vistos por ningún otro presidente en las últimas décadas —excepto él mismo durante su primer mandato en 2017—, según una nueva encuesta de The Washington Post, ABC News e Ipsos publicada el 25 de abril.

El cambio de guion pudiera surgir de estas tendencias, además de la necesidad que tiene de alinear a sus proveedores de hidrocarburos para estabilizar la sacudida que ha provocado con su ola arancelaria.

No sería la primera vez que los medios buscan ayudar a un control de daños que no solo se le atribuirían a Trump sino a todo el estamento político occidental. En el caso de Friedman, sus preocupaciones mayores son las ventajas que obtendrían Irán y China ante el exterminio, o las acusaciones de crímenes de guerra contra comandantes y políticos israelíes, que la desaparición de Gaza provocaría; no las cifras de palestinos asesinados a mansalva.

La resistencia en Asia Occidental no ha cedido según lo esperado y Trump podría pasar a la misma lista de sus predecesores belicistas que se han estrellado contra la misma piedra.