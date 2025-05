China exige el cese inmediato de "la invasión y agresión militar de EEUU e Israel contra el pueblo palestino"

Desde China vemos con alarma cómo las fuerzas militares israelíes, con el respaldo logístico y diplomático de los Estados Unidos continúan una campaña militar desproporcionada y devastadora. Cientos de miles de vidas civiles están siendo puestas en peligro, familias enteras han sido borradas del mapa, hospitales, escuelas, refugios, y centros humanitarios han sido atacados.

El pueblo palestino está atrapado entre los escombros, el fuego cruzado y el abandono internacional.

Gaza se encuentra ya devastada. Sus calles son ruinas, sus niños, huérfanos; su madres, enterradas; sus hogares, cenizas. La situación es de una miseria inenarrable. No es posible, ni moral, ni legalmente aceptable que la comunidad internacional se mantenga impasible ante tal horror.

Por eso exigimos el cese inmediato y sin condiciones de las operaciones militares israelíes y su retirada de Gaza. También exigimos que Estados Unidos, como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas abandone su política de veto sistemático a las resoluciones que buscan el cese de la violencia y la protección del pueblo palestino.

"Oposición a cualquier plan de reubicar forzosamente a los habitantes de Gaza"

China ha tenido desde siempre una postura firme en favor de los derechos legítimos e inalienables del pueblo palestino. Reconocemos su derecho a la autodeterminación, a un Estado independiente, y al respeto irrestricto a su integridad territorial.

En este sentido China reitera su oposición a cualquier plan o intento de reubicar forzosamente a los habitantes de Gaza. Expulsar a una población de su tierra no es una solución, es un crimen, y como tal no puede ser tolerado ni ignorado.

La paz en Medio Oriente no será posible sin justicia, y la justicia solo puede nacer del reconocimiento del Estado de Palestina, con plena soberanía, dentro de las fronteras de 1967, y con Jerusalén Este como su capital. Esta no es una postura ideológica, es una exigencia respaldada por múltiples resoluciones de las Naciones Unidas, por la conciencia global y por la historia misma. Cualquier otro enfoque que pretenda ignorar estas premisas está condenado al fracaso y a perpetuar el sufrimiento de generaciones enteras.

Llamado a las potencias a "no ser cómplices"

China hace un llamado urgente a la comunidad internacional, especialmente a las grandes potencias, a no ser cómplices por omisión. Es tiempo de actuar con valentía moral, es hora de exigir responsabilidades e imponer sanciones a quienes violen el derecho internacional humanitario, y emprender acciones concretas para frenar el genocidio que se está perpetrando en Gaza.

No es suficiente con declaraciones vacías, hace falta presión diplomática, económica y política, además, reiteramos nuestra predisposición a trabajar con todos los actores internacionales en el marco de una conferencia internacional de paz basada en los principios del multilateralismo, el respeto mutuo y el diálogo inclusivo.

Esta conferencia debe tener como objetivo una solución política justa, duradera y ampliamente aceptada del conflicto palestino-israelí. Cualquier solución impuesta unilateralmente, sin la participación activa de los palestinos, carecerá de legitimidad y estará condenada al colapso.

La guerra no puede ser el lenguaje de la diplomacia. Las armas no pueden sustituir el derecho. China condena los ataques contra civiles, provengan de donde provengan. Pero también advertimos que no se puede equiparar la resistencia legítima de un pueblo oprimido con el uso masivo de la fuerza militar por parte de una potencia ocupante. La simetría en la narrativa no puede ocultar la simetría brutal de los hechos. Hoy, Gaza es el epicentro de una tragedia humana, pero también es el espejo donde se refleja la voluntad real de la comunidad internacional. O nos unimos para detener esta masacre, o nos convertimos en testigos cobardes de una limpieza étnica en pleno siglo XXI.

Las medidas propuestas por China

Como China, proponemos, inmediatamente:

Uno, el establecimiento de un alto al fuego inmediato garantizado por observadores internacionales.

Dos, la apertura de corredores humanitarios bajo la supervisión de la ONU.

Tres, el reconocimiento oficial del Estado Palestino por parte de todos los miembros del Consejo de Seguridad.

Cuatro, la convocatoria urgente a una conferencia internacional de paz con todos los actores implicados.

Cinco, el despliegue de una misión internacional para la reconstrucción de Gaza financiadas por las principales economías del mundo.

A nuestros amigos de Israel les decimos, el camino a la paz no está en la superioridad militar, sino en el reconocimiento del otro. El futuro de Israel no puede construirse sobre el derrumbe de Gaza. Solo el respeto mutuo, la coexistencia y el dialogo honesto pueden asegurar la paz. A Estados Unidos le pedimos que honre los principios sobre los cuales se fundó como nación, que escuche no solo a sus aliados, sino también a los pueblos. Que deje de bloquear las iniciativas multilaterales y se una a la solución del conflicto desde la justicia y no desde la hegemonía.

El tiempo se agota, cada minuto que pasa en silencio es un minuto más de dolor, de destrucción, de injusticia. Es hora de elegir. Es hora de actuar.

La paz de Palestina es una deuda moral con la historia, y China no descansará hasta que esa deuda sea saldada.