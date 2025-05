Generar recursos para erradicar la pobreza: la urgencia detrás de los nuevos datos del INE

La economista explicó que la novedad principal es que para realizar la medición se partió de dos canastas de consumo: una canasta básica de alimentos y otra canasta no alimentaria, que incluye bienes y servicios. Con la suma de estas dos canastas se mide la linea de pobreza, es decir, las personas que no puedan acceder son consideradas pobres. El no acceso al valor de la canasta básica de alimentos es lo que mide la línea de indigencia.