Cinco detenidos en confuso episodio en torno a base de EEUU en Reino Unido

La Policía de Gloucestershire, Reino Unido, declaró un "incidente grave” en las inmediaciones de la base aérea de RAF Fairford, instalación ubicada en el suroeste de Inglaterra y utilizada estratégicamente por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en sus ataques a Irán.
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"A las 0.45 (GMT+1) el sábado 27 de setiembre, la policía recibió una llamada sobre tres vehículos sospechosos que se movían hacia la base Fairford de la Fuerza Aérea Real. Oficiales armados respondieron y detuvieron como resultado a cinco hombres en la zona de Whelford por sospecha de crímenes en el marco de la ley sobre explosivos", indica el comunicado de la policía local.
La zona de 400 metros en torno a los vehículos detenidos fue acordonada por la policía y actualmente la unidad de desactivación de artefactos explosivos está examinando los coches.
"Como precaución, unos 85 hogares fueron aconsejados a evacuarse mientras se realice este examen", agrega la nota.
Buscan explosivos
Tropas especializadas en desactivación de artefactos explosivos del Ejército británico examinaron múltiples vehículos en el área de Whelford tras el arresto de cinco sospechosos vinculados a tres camionetas halladas con explosivos en la zona.
Un contingente de más de 30 vehículos de emergencia incluyendo policía armada, bomberos y ambulancias mantiene bloqueados los accesos principales a la base aérea.
Trump satisfecho
Más tarde, el presidente de EEUU, Donald Trump, calificó de "fantástica" la detención y afirmó que los sospechosos ya estaban bajo investigación de los servicios de inteligencia estadounidenses.
"El arresto en Reino Unido fue fantástico", declaró Trump a los periodistas en el aeropuerto de Chicago.
Agregó que los sospechosos ya eran objeto de investigaciones por parte de agencias de inteligencia de EEUU porque "estaban buscando causar grandes daños".
Base estratégica
La base Fairford alberga personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y ha sido utilizada para lanzar operaciones contra Irán durante la guerra en Oriente Medio.
A lo largo de los últimos días, las medidas de seguridad en torno a la base se han reforzado significativamente, incluyendo controles de carretera y policía armada que impiden el acceso, así como vehículos de emergencia estacionados en las inmediaciones.
(En base a TeleSur y Sputnik)
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