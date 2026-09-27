Cinco detenidos en confuso episodio en torno a base de EEUU en Reino Unido

"Como precaución, unos 85 hogares fueron aconsejados a evacuarse mientras se realice este examen", agrega la nota.

Buscan explosivos

Tropas especializadas en desactivación de artefactos explosivos del Ejército británico examinaron múltiples vehículos en el área de Whelford tras el arresto de cinco sospechosos vinculados a tres camionetas halladas con explosivos en la zona.

Un contingente de más de 30 vehículos de emergencia incluyendo policía armada, bomberos y ambulancias mantiene bloqueados los accesos principales a la base aérea.

Trump satisfecho

Más tarde, el presidente de EEUU, Donald Trump, calificó de "fantástica" la detención y afirmó que los sospechosos ya estaban bajo investigación de los servicios de inteligencia estadounidenses.

"El arresto en Reino Unido fue fantástico", declaró Trump a los periodistas en el aeropuerto de Chicago.

Agregó que los sospechosos ya eran objeto de investigaciones por parte de agencias de inteligencia de EEUU porque "estaban buscando causar grandes daños".

Base estratégica

La base Fairford alberga personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y ha sido utilizada para lanzar operaciones contra Irán durante la guerra en Oriente Medio.

A lo largo de los últimos días, las medidas de seguridad en torno a la base se han reforzado significativamente, incluyendo controles de carretera y policía armada que impiden el acceso, así como vehículos de emergencia estacionados en las inmediaciones.

(En base a TeleSur y Sputnik)