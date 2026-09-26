Inumet y MetSul prevén lluvias, tormentas y un paulatino descenso térmico

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la agencia meteorológica brasileña MetSul emitieron sus proyecciones actualizadas para el territorio, coincidiendo en el avance de una masa de aire inestable que pondrá fin al ambiente caluroso registrado en los últimos días y dará paso a precipitaciones y un descenso de los valores térmicos.
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El cambio en la circulación atmosférica, impulsado por el ingreso de un frente frío desde el sudoeste, incrementará la cobertura nubosa e impulsará el desarrollo de lluvias y tormentas dispersas en varias zonas del país.
Precipitaciones y descenso de temperatura por regiones
De acuerdo con el monitoreo conjunto de ambas entidades, la inestabilidad se desplazará gradualmente desde la franja costera y el sur hacia la zona norte del país.
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Montevideo y Área Metropolitana: Se prevé un marcado aumento de la nubosidad con probabilidad de lluvias y lloviznas intermitentes. Los vientos rotarán al sector sur y sudoeste con rachas moderadas a fuertes, favoreciendo un ambiente fresco con temperaturas máximas que no superarán los 17 °C a 19 °C.
Zona Sur y Este: Se aguardan acumulados de lluvia moderados y un descenso gradual de la temperatura, acompañado por vientos algo fuertes en áreas costeras.
Norte y Litoral Oeste: El ambiente se mantendrá cálido durante las primeras horas de la jornada, con máximas que aún podrían alcanzar los 24 °C a 26 °C, antes del ingreso del sistema frontal que provocará tormentas aisladas y una posterior caída en los termómetros.
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Norte del país: Las primeras precipitaciones y tormentas aisladas comienzan este sábado 26 de septiembre por la tarde. Se prevé que el episodio se intensifique durante el domingo 27 y el lunes 28, concentrando los mayores acumulados de lluvia (pudiendo alcanzar hasta 120 mm).
Centro, Litoral Oeste y Este: El desmejoramiento con lluvias y tormentas se extenderá progresivamente a partir del domingo 27.
Montevideo y Área Metropolitana: Para el sábado la probabilidad de precipitaciones es muy baja. Las lluvias y la desmejora más marcada en el sur y suroeste se esperan hacia la noche del domingo 27 y durante la jornada del lunes 28.
Evolución del tiempo y recomendaciones
Tanto Inumet como MetSul destacan que, tras el pasaje de las precipitaciones, se consolidará una masa de aire más seca y fría que traerá consigo una disminución paulatina de la humedad y una mejora en las condiciones del tiempo hacia el inicio de la semana.
Ante la posibilidad de ráfagas de viento asociadas a las tormentas y eventuales mejoras temporarias, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los avisos y alertas oficiales emitidos por los canales institucionales.