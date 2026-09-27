Orsi pidió profundizar la investigación sobre asesor de edil blanco condenado por lavado

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió este sábado al caso de un exasesor de un edil del Partido Nacional de Montevideo que fue condenado a dos años y medio de prisión por lavado de activos, en una investigación vinculada al narcotráfico.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Consultado tras su regreso de la participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, Orsi señaló que debe prevalecer el principio de inocencia y que las responsabilidades deben establecerse en los ámbitos correspondientes.
“Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y no al revés”, afirmó el mandatario, quien recordó que él mismo atravesó situaciones en las que debió reclamar el respeto de ese principio.
Orsi también planteó que las organizaciones vinculadas al narcotráfico pueden intentar aproximarse a distintos espacios de la actividad social y política debido al volumen de dinero que manejan. En ese sentido, consideró necesario actuar con especial cuidado y profundizar las investigaciones.
“Cuanto más a fondo se llegue en la investigación, que está en el marco de la Justicia, mejor”, sostuvo. Al mismo tiempo, remarcó que el Poder Ejecutivo no debe interferir en el trabajo de fiscales y jueces.
El vínculo con un local de pagos
El exasesor fue condenado luego de una investigación relacionada con la incautación de 250 kilos de pasta base en Montevideo. Durante las actuaciones surgió que habría utilizado para sus maniobras un local de pagos perteneciente a la esposa del exsenador nacionalista Jorge Gandini, actual director de la Administración Nacional de Puertos en representación de la oposición.
Gandini afirmó que no conoce al condenado y explicó que concurría al establecimiento para abonar obligaciones del BPS correspondientes a dos empresas de su propiedad.
Según trascendió en el marco de la investigación, algunos de esos pagos rondaron los 500.000 pesos y fueron realizados con una gran cantidad de billetes de 100 y 200 pesos.
Orsi insistió en que corresponde a la Justicia determinar el alcance de los hechos y las eventuales responsabilidades. “No somos quién para juzgar, hay ámbitos para eso y hay instituciones para eso”, señaló.