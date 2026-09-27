Orsi pidió profundizar la investigación sobre asesor de edil blanco condenado por lavado

Orsi también planteó que las organizaciones vinculadas al narcotráfico pueden intentar aproximarse a distintos espacios de la actividad social y política debido al volumen de dinero que manejan. En ese sentido, consideró necesario actuar con especial cuidado y profundizar las investigaciones.

“Cuanto más a fondo se llegue en la investigación, que está en el marco de la Justicia, mejor”, sostuvo. Al mismo tiempo, remarcó que el Poder Ejecutivo no debe interferir en el trabajo de fiscales y jueces.

El vínculo con un local de pagos

El exasesor fue condenado luego de una investigación relacionada con la incautación de 250 kilos de pasta base en Montevideo. Durante las actuaciones surgió que habría utilizado para sus maniobras un local de pagos perteneciente a la esposa del exsenador nacionalista Jorge Gandini, actual director de la Administración Nacional de Puertos en representación de la oposición.

Gandini afirmó que no conoce al condenado y explicó que concurría al establecimiento para abonar obligaciones del BPS correspondientes a dos empresas de su propiedad.

Según trascendió en el marco de la investigación, algunos de esos pagos rondaron los 500.000 pesos y fueron realizados con una gran cantidad de billetes de 100 y 200 pesos.

Orsi insistió en que corresponde a la Justicia determinar el alcance de los hechos y las eventuales responsabilidades. “No somos quién para juzgar, hay ámbitos para eso y hay instituciones para eso”, señaló.