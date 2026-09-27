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Política

Gerardo Sotelo pide a la oposición tomar distancia de Orsi tras su discurso en la ONU

Gerardo Sotelo cuestionó las consultas a los partidos y reclamó a la oposición mantener con Orsi “únicamente los vínculos que la Constitución prevé”.

Gerardo Sotelo, considera que la oposición deb e alejarse de Orsi.

Gerardo Sotelo, considera que la oposición deb e alejarse de Orsi.
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Por Redacción Caras y Caretas

Las diferencias entre el gobierno y la oposición por el discurso de Yamandú Orsi ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sumaron este sábado un nuevo capítulo. El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, reclamó a los partidos de la oposición que tomen distancia del presidente y cuestionó la ronda de consultas que el mandatario mantuvo con dirigentes políticos antes de viajar a Nueva York.

Sotelo sostuvo que, luego de la intervención de Orsi ante la ONU y del episodio relacionado con las camionetas, “va siendo hora” de que la Coalición Republicana y sus principales dirigentes mantengan con el presidente “únicamente los vínculos que la Constitución prevé”.

Sotelo y el "papel de pavo"

“Basta de prestarse a sus paripés y seguir haciendo el papel del pavo, creyendo que así se sirve mejor a la democracia”, escribió el legislador, en una crítica directa al mandatario.

El cuestionamiento de Sotelo apunta especialmente a la postura asumida por Orsi ante la situación política de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El presidente había sido consultado previamente por los partidos de la oposición sobre la conveniencia de que Uruguay expresara ante Naciones Unidas una posición más explícita sobre la democracia y las libertades en esos países.

La ronda de reuniones había sido impulsada por el propio Orsi antes de su viaje a Nueva York. El mandatario recibió a dirigentes del Partido Colorado, Partido Independiente y Cabildo Abierto y posteriormente mantuvo encuentros con el Frente Amplio y el Partido Nacional. Presidencia señaló que el objetivo era intercambiar sobre política exterior y coordinar la posición de Uruguay ante la Asamblea General.

Sin embargo, el resultado generó críticas en la oposición. El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, sostuvo que el gobierno había convocado a los partidos para construir una “política exterior de Estado”, pero que finalmente el discurso no recogió los planteos que había realizado durante la reunión con Orsi.

“Si se llama a todos los partidos para escuchar, no puede ser simplemente para pedir opiniones y después terminar diciendo lo mismo que ya decía su partido”, cuestionó Delgado. Según el dirigente nacionalista, hubo “mucho mensaje para la interna y muy poca política de Estado”.

Críticas a Orsi

Delgado había planteado que Uruguay expresara ante la ONU una posición sobre la democracia y las elecciones libres en Cuba, Nicaragua y Venezuela. En su discurso, Orsi no mencionó específicamente a Nicaragua ni a Venezuela y, al referirse a Cuba, aludió al “férreo bloqueo económico” que afecta al pueblo cubano.

El presidente defendió posteriormente su postura y explicó que su discurso no estuvo destinado a realizar una evaluación particular de cada gobierno. Señaló que había hablado de las “tiranías” y que su eje había sido la defensa de la libertad, además de advertir sobre conflictos, terrorismo, desigualdad y bloqueos económicos.

Ante este escenario, la crítica de Sotelo va un paso más allá de la planteada por Delgado: no se limita a cuestionar el contenido del discurso presidencial, sino que pone en discusión la conveniencia de que la oposición continúe participando en instancias de diálogo convocadas por el Poder Ejecutivo.

La polémica vuelve así sobre el alcance que debe tener el diálogo entre el gobierno y los partidos opositores en asuntos de política exterior. Mientras Presidencia presentó las reuniones previas como una instancia de intercambio para construir una posición uruguaya ante un escenario internacional complejo, dirigentes opositores consideran que sus planteos no fueron incorporados al mensaje finalmente pronunciado por Orsi.

El debate se instala después de una intervención en la ONU en la que Orsi defendió el multilateralismo, la paz, el derecho internacional y una reforma de los organismos internacionales, y sostuvo que Uruguay debe contribuir a fortalecer la cooperación internacional.

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