La visita del Papa activa un operativo de seguridad que incluye el helipuerto del Hospital Militar

El entrenamiento adquiere particular importancia por las características del entorno urbano. Según explicó Febles, fue necesaria una planificación específica para realizar las operaciones y tener en cuenta las condiciones que pueden presentarse en la zona.

Aterrizaje en el Hospital Militar. Gastón Britos/ FocoUy

Dificultades en Montevideo

Las características de Montevideo agregan dificultades a las operaciones aéreas. En particular, señaló que las condiciones de viento pueden verse afectadas por la presencia de edificios, por lo que el aterrizaje en el helipuerto requiere coordinación y planificación.

El Hospital Militar, además, cumple un papel dentro de la estructura sanitaria prevista para responder ante diferentes situaciones. Silvana Ferrero, integrante de la institución, explicó que el helipuerto fue acondicionado teniendo en cuenta su condición de reserva estratégica del Estado en materia de salud.

Reserva estratégica

“El Hospital Militar es reserva estratégica del Estado en materia de salud y, en virtud de determinadas operaciones que se están llevando adelante, como las previsiones por el fenómeno de El Niño, que también somos centro de trasplante hepático, o cualquier evacuación aeromédica que se deba realizar, se puso en condiciones el helipuerto”, señaló Ferrero.

De esta manera, la preparación del helipuerto no responde exclusivamente a la visita papal, sino que forma parte de una capacidad sanitaria que puede ser requerida ante distintas situaciones. La llegada de León XIV, sin embargo, agrega un escenario que demanda coordinación entre los organismos encargados de la seguridad, los equipos médicos y quienes tendrán a su cargo los desplazamientos aéreos.

Una agenda de tres días

La visita del Papa se desarrollará durante tres jornadas y comprenderá actividades en Montevideo, Paysandú y Florida. La agenda combinará encuentros institucionales, actividades religiosas y actos con concentración de público.

La primera jornada comenzará con la llegada del pontífice al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Posteriormente se desarrollarán las actividades oficiales en Montevideo, incluyendo el encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil y la reunión con el presidente de la República.

El sábado estará marcado por el traslado a Paysandú, donde se desarrollará una actividad religiosa, y posteriormente por el regreso a Montevideo. Allí León XIV tendrá encuentros vinculados con la realidad social y educativa y participará de una vigilia de oración.

El domingo, último día de su permanencia en Uruguay, el Papa viajará a Florida, donde está prevista una celebración religiosa antes de su regreso a Montevideo y su posterior partida hacia Argentina.

La diversidad de escenarios y la cantidad de desplazamientos previstos obligan a establecer dispositivos específicos para cada etapa. A la seguridad del pontífice se suma la necesidad de organizar los movimientos de las personas que concurran a las actividades y garantizar las vías de circulación y las respuestas sanitarias.

En ese esquema, el helipuerto del Hospital Militar constituye uno de los puntos de respaldo para eventuales necesidades de traslado aéreo. Su puesta a punto también permitió desarrollar entrenamientos de pilotos, una actividad que, según Febles, exige conocer las particularidades del lugar y coordinar cada operación.