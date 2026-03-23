Decenas de muertos en accidente de avión de la Fuerza Aérea de Colombia

El ministro informó que de momento las autoridades no han precisado el número exacto de víctimas ni las causas del accidente.

"Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente", dijo Sánchez.

El titular de Defensa también expresó sus "más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados", y pidió, en respeto al dolor de estas personas, "a evitar especulaciones" sobre el tema "hasta contar con información oficial".

"Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor", agregó Sánchez.

Críticas de Petro a la administración militar

Mientras tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha pronunciado a través de sus redes afirmando que la renovación del armamento de las fuerzas militares es una decisión de su presidencia desde hace años, pero dificultades burocráticas en la administración militar no lo han permitido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/petrogustavo/status/2036114051973935369&partner=&hide_thread=false La renovación del armamento de las fuerzas militares es una decisión de mi presidencia desde hace años.



Las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes/confis desde hace un año que lo pedí.



Si los funcionarios administrativos… https://t.co/w4lXrnvqz8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2026

Avión trasladaba a 110 soldados

Según el periodista Ricardo Ospina, director de servicios informativos del medio colombiano Blu Radio, el avión trasladaba a un total de 110 soldados, de los que habrían sido rescatados hasta el momento unos 20 militares heridos.