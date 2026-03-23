Decenas de muertos en accidente de avión de la Fuerza Aérea de Colombia

Al menos 90 personas habrían muerto este lunes 23 de marzo tras estrellarse un avión tipo Hércules de la Fuerza Aérea colombiana en la localidad de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (suroeste de Colombia), según informes de la prensa local.
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El ministro de Defensa del país suramericano, Pedro Arnulfo Sánchez, expresó a través de X su "profundo dolor" por el "trágico accidente" que se produjo cuando la aeronave despegaba de Puerto Leguízamo.
Sánchez detalló que el avión se accidentó cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública. En este momento, dijo, unidades militares están en el lugar del siniestro para atender la situación.
El ministro informó que de momento las autoridades no han precisado el número exacto de víctimas ni las causas del accidente.
"Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente", dijo Sánchez.
El titular de Defensa también expresó sus "más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados", y pidió, en respeto al dolor de estas personas, "a evitar especulaciones" sobre el tema "hasta contar con información oficial".
"Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor", agregó Sánchez.
Críticas de Petro a la administración militar
Mientras tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha pronunciado a través de sus redes afirmando que la renovación del armamento de las fuerzas militares es una decisión de su presidencia desde hace años, pero dificultades burocráticas en la administración militar no lo han permitido.
Avión trasladaba a 110 soldados
Según el periodista Ricardo Ospina, director de servicios informativos del medio colombiano Blu Radio, el avión trasladaba a un total de 110 soldados, de los que habrían sido rescatados hasta el momento unos 20 militares heridos.