Detuvieron al Pequeño J, acusado del triple asesinato de las jóvenes argentinas

Se estima que las víctimas se apropiaron de droga que era de la banda del Pequeño J y, a modo de venganza, los delincuentes las torturaron y luego mutilaron sus cuerpos. Entre los detenidos, está la mujer que se encargó de limpiar la casa en donde se cometió el triple crimen.

El general Loayza Díaz explicó a los periodistas que "Pequeño J" entró en Perú desde Argentina a través de Bolivia y tenía como destino llegar hasta la ciudad de Trujillo, 560 km al norte de la capital peruana.

A través de "equipamiento tecnológico", la policía lo ubicó a la altura de Chilca, 75 km al sur de Lima, "a bordo de un tráiler que transportaba pescado, pero en el interior de la cabina, en la parte del asiento posterior, fue ubicado el 'Pequeño J'", señaló Loayza Díaz.

Detalló que el sospechoso no tiene antecedentes penales en Perú, pero que según autoridades argentinas desde hacía dos años realizaba "acciones de sicariato" y de "microcomercialización de cocaína".

¿Quién es Pequeño J?

El detenido nació en La Libertad, Perú. Las investigaciones lo señalan como el responsable de planificar y ordenar el triple crimen. Según fuentes judiciales, las víctimas fueron atraídas a una vivienda donde fueron asesinadas. Parte del hecho fue transmitido en vivo a un grupo cerrado de Instagram, según la investigación.

Tony Janzen Valverde Victoriano obtuvo el apodo “Pequeño J” por ser hijo de Janhzen Valverde, asesinado en 2018 en un ajuste de cuentas. Janhzen Valverde había sido miembro de la banda “Los Injertos de Nuevo Jerusalén” en Trujillo, Perú, y fue asesinado por Wilder Lara Chávez, de la banda “La Jauría”, en represalia por la muerte de Santos López Guevara, integrante de la banda “El Gran Marqués”.