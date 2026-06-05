EEUU advierte que rechaza todo intento de derrocar al gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia

Agrega que “Estados Unidos está observando. Bolivia no debe permitir que caiga presa del viejo statu quo de dominación narco-terrorista en la región. Continuaremos apoyando a nuestros socios de la A3C, como Bolivia, para garantizar que los narco-terroristas sean disuadidos de lucrarse con la muerte y la destrucción en nuestro hemisferio”.

Preparan represión en Bolivia

Mientras tanto, en Bolivia trascendió que el Gobierno no descartó este viernes declarar un estado de excepción para habilitar la intervención de las fuerzas militares y policiales frente a los bloqueos de carreteras y las protestas que se mantienen desde hace 36 días y que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

"El Senado generó un marco legal para las Fuerzas Armadas, ese marco legal se tiene que debatir en Diputados, ese marco legal cumple con las normativas de la Constitución para defender las libertades y a las grandes mayorías. El estado de excepción es una acción que permite la Constitución", explicó el presidente Paz, en un contacto con la prensa tras la apertura en un corredor humanitario al sur de La Paz.

Proyecto contra protestas

Un proyecto de ley que regula los estados de excepción fue aprobado la noche del jueves en la Cámara de Senadores, luego fue remitido a Diputados, que agendó para el sábado su tratamiento.

La parte central de la norma establece que la declaratoria de estado de excepción deberá realizarse mediante decreto supremo, especificando su alcance territorial, duración, medidas extraordinarias autorizadas e instituciones responsables de su ejecución.

La norma fija también una vigencia máxima de hasta 90 días para el estado de sitio, con posibilidad de ampliación únicamente mediante autorización de la Asamblea Legislativa.

(Redacción, en base a Sputnik)