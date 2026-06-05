Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Rodrigo Paz |

abriendo los ojos

EEUU advierte que rechaza todo intento de derrocar al gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia

Para el gobierno de EEUU los intentos de "contravenir la voluntad de los votantes deben ser rechazados, y los responsables deben rendir cuentas”.

EEUU quiere blindar a Rodrigo Paz.

EEUU quiere blindar a Rodrigo Paz.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Estados Unidos, a través del Escudo de las Américas denunció este viernes lo que califica como “continuos intentos de derrocar” al Gobierno del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en alusión a las protestas de la oposición.

Mediante una publicación en la cuenta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Estados Unidos y sus socios del Escudo de las Américas “apoyamos al gobierno democrático y legítimamente elegido de Bolivia, encabezado por el presidente Rodrigo Paz. Los intentos de contravenir la voluntad de los votantes mediante bloqueos de suministros vitales para el pueblo boliviano y la financiación de actividades delictivas deben ser rechazados, y los responsables deben rendir cuentas”.

Por su parte, el Departamento de Guerra “rechaza todos los intentos de derrocar al gobierno” de Bolivia.

Agrega que “Estados Unidos está observando. Bolivia no debe permitir que caiga presa del viejo statu quo de dominación narco-terrorista en la región. Continuaremos apoyando a nuestros socios de la A3C, como Bolivia, para garantizar que los narco-terroristas sean disuadidos de lucrarse con la muerte y la destrucción en nuestro hemisferio”.

Preparan represión en Bolivia

Mientras tanto, en Bolivia trascendió que el Gobierno no descartó este viernes declarar un estado de excepción para habilitar la intervención de las fuerzas militares y policiales frente a los bloqueos de carreteras y las protestas que se mantienen desde hace 36 días y que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

"El Senado generó un marco legal para las Fuerzas Armadas, ese marco legal se tiene que debatir en Diputados, ese marco legal cumple con las normativas de la Constitución para defender las libertades y a las grandes mayorías. El estado de excepción es una acción que permite la Constitución", explicó el presidente Paz, en un contacto con la prensa tras la apertura en un corredor humanitario al sur de La Paz.

Proyecto contra protestas

Un proyecto de ley que regula los estados de excepción fue aprobado la noche del jueves en la Cámara de Senadores, luego fue remitido a Diputados, que agendó para el sábado su tratamiento.

La parte central de la norma establece que la declaratoria de estado de excepción deberá realizarse mediante decreto supremo, especificando su alcance territorial, duración, medidas extraordinarias autorizadas e instituciones responsables de su ejecución.

La norma fija también una vigencia máxima de hasta 90 días para el estado de sitio, con posibilidad de ampliación únicamente mediante autorización de la Asamblea Legislativa.

(Redacción, en base a Sputnik)

Temas

Te puede interesar