Lula derrotaría a Flavio Bolsonaro por una diferencia de 5 puntos

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva vencería al senador y candidato de la ultraderecha Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de octubre, según una encuesta divulgada este viernes por el instituto de opinión Datafolha.
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Según el sondeo, en un hipotético balotaje Lula tendría el 48% de los votos frente al 43% del hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).
El escenario apenas ha cambiado desde junio, cuando se hizo la última encuesta; entonces Lula tenía un 47% de apoyos y el hijo de Bolsonaro, el 43%.
El estudio también señala que Lula derrotaría a los otros candidatos de la derecha presentados a los encuestados: el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado y el de Minas Gerais, Romeu Zema.
En estos casos el margen de ventaja sería algo mayor, de siete y ocho puntos porcentuales, respectivamente.
Elecciones en octubre
Hasta el momento, todos los sondeos apuntan a una victoria del líder de la izquierda, aunque unos meses atrás, Lula y Flávio Bolsonaro aparecían técnicamente empatados.
La candidatura de Flávio Bolsonaro se hará oficial en una convención del Partido Liberal (PL, extrema derecha), la cual se realizará este sábado en São Paulo (sureste), en la que está prevista la participación del presidente argentino Javier Milei.
Las elecciones generales de Brasil se celebrarán el 4 de octubre y, en caso de que ningún candidato obtenga la mayoría simple de los votos válidos, el balotaje tendrá lugar el 25 del mismo mes.
(Sputnik)