Lula derrotaría a Flavio Bolsonaro por una diferencia de 5 puntos

El estudio también señala que Lula derrotaría a los otros candidatos de la derecha presentados a los encuestados: el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado y el de Minas Gerais, Romeu Zema.

En estos casos el margen de ventaja sería algo mayor, de siete y ocho puntos porcentuales, respectivamente.

Elecciones en octubre

Hasta el momento, todos los sondeos apuntan a una victoria del líder de la izquierda, aunque unos meses atrás, Lula y Flávio Bolsonaro aparecían técnicamente empatados.

La candidatura de Flávio Bolsonaro se hará oficial en una convención del Partido Liberal (PL, extrema derecha), la cual se realizará este sábado en São Paulo (sureste), en la que está prevista la participación del presidente argentino Javier Milei.

Las elecciones generales de Brasil se celebrarán el 4 de octubre y, en caso de que ningún candidato obtenga la mayoría simple de los votos válidos, el balotaje tendrá lugar el 25 del mismo mes.

(Sputnik)