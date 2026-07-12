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Mundo líder | Irán | Ormuz

Tensión en aumento

El líder de Irán Mojtaba Jamenei promete vengar la muerte de su padre

El nuevo líder supremo iraní advirtió que la muerte de Alí Jamenei no quedará impune, mientras Washington y Teherán intercambian amenazas y mantienen contactos diplomáticos en medio de una renovada escalada.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, prometió vengar la muerte de su padre, Alí Jamenei, fallecido a fines de febrero durante los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos. En su primer mensaje público desde el funeral del exdirigente, aseguró que la represalia por “la sangre pura” de su padre y de los caídos en los conflictos con Israel y Washington “debe cumplirse, inevitablemente”.

Jamenei afirmó además que los responsables de la muerte de su padre y de otros “mártires” iraníes ya han sido identificados y que sus nombres figuran en una lista. Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión regional y de renovados enfrentamientos entre Teherán y Washington.

Diplomacia y disputas por el estrecho de Ormuz

En paralelo, el representante iraní ante las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, advirtió que Teherán dejará de considerarse obligado por el memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos si este país continúa incumpliendo sus compromisos.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a Irán de planear un atentado en su contra y aseguró que, de concretarse, las fuerzas armadas de su país están preparadas para “destruir por completo” a la república islámica.

Pese al intercambio de amenazas y a la reanudación de ataques mutuos esta semana, ambas partes mantienen abiertos los canales diplomáticos. El canciller iraní se reunió este sábado con su homólogo de Omán para analizar la situación en el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio mundial de petróleo, mientras Washington exige garantías para la seguridad de la navegación en la zona.

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