El líder de Irán Mojtaba Jamenei promete vengar la muerte de su padre

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a Irán de planear un atentado en su contra y aseguró que, de concretarse, las fuerzas armadas de su país están preparadas para “destruir por completo” a la república islámica.

Pese al intercambio de amenazas y a la reanudación de ataques mutuos esta semana, ambas partes mantienen abiertos los canales diplomáticos. El canciller iraní se reunió este sábado con su homólogo de Omán para analizar la situación en el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio mundial de petróleo, mientras Washington exige garantías para la seguridad de la navegación en la zona.