El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, prometió vengar la muerte de su padre, Alí Jamenei, fallecido a fines de febrero durante los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos. En su primer mensaje público desde el funeral del exdirigente, aseguró que la represalia por “la sangre pura” de su padre y de los caídos en los conflictos con Israel y Washington “debe cumplirse, inevitablemente”.
Tensión en aumento
El líder de Irán Mojtaba Jamenei promete vengar la muerte de su padre
El nuevo líder supremo iraní advirtió que la muerte de Alí Jamenei no quedará impune, mientras Washington y Teherán intercambian amenazas y mantienen contactos diplomáticos en medio de una renovada escalada.