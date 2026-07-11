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Sociedad Nueva Helvecia | fiesta | chocolate

Edición 2026

Fiesta Nacional del Chocolate en Nueva Helvecia espera recibir a más de 15.000 visitantes

La tradicional celebración de Colonia Suiza Nueva Helvecia celebrará su duodécima edición el penúltimo fin de semana de julio, consolidándose como uno de los eventos gastronómicos y culturales más convocantes del país.

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Por Redacción de Caras y Caretas

La Fiesta Nacional del Chocolate volverá a reunir a miles de personas en Colonia Suiza Nueva Helvecia. Organizada por el gobierno local y las Escuelas del Hogar de la zona, con el apoyo de las organizaciones sociales de la comunidad, la celebración se ha convertido en un emblema de la identidad y la hospitalidad de la región.

Desde su primera edición, el evento ha registrado un crecimiento sostenido. Tras superar los 12.000 asistentes en cada una de las últimas tres ediciones, los organizadores estiman que en 2026 la convocatoria podría sobrepasar las 15.000 personas.

Gastronomía, cultura y tradición en un solo lugar

La propuesta está especialmente orientada a las familias y a quienes desean descubrir la riqueza gastronómica local. El programa incluye un escenario principal con ceremonias de apertura y clausura, conferencias y presentaciones de danzas tradicionales.

Además, los visitantes podrán disfrutar de degustaciones y venta de quesos, una plaza gastronómica típica y un mercado artesanal con más de un centenar de expositores. La fiesta constituye, así, una oportunidad para difundir el patrimonio cultural y turístico de Nueva Helvecia, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y quienes llegan atraídos por el chocolate y las tradiciones locales.

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