La Fiesta Nacional del Chocolate volverá a reunir a miles de personas en Colonia Suiza Nueva Helvecia. Organizada por el gobierno local y las Escuelas del Hogar de la zona, con el apoyo de las organizaciones sociales de la comunidad, la celebración se ha convertido en un emblema de la identidad y la hospitalidad de la región.
Edición 2026
Fiesta Nacional del Chocolate en Nueva Helvecia espera recibir a más de 15.000 visitantes
La tradicional celebración de Colonia Suiza Nueva Helvecia celebrará su duodécima edición el penúltimo fin de semana de julio, consolidándose como uno de los eventos gastronómicos y culturales más convocantes del país.