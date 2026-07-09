Supermercados Tata funcionarán como puntos de atención de Antel: ¿Qué servicios ofrecerán?

Desde la empresa estatal destacaron que la alianza permitirá fortalecer su estrategia comercial y ampliar la cobertura de sus servicios aprovechando la extensa red de locales de Tata, lo que facilitará el acceso de los usuarios en distintas localidades del país.

Durante la firma del convenio, el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, señaló que en un mercado cada vez más competitivo y en constante transformación este tipo de acuerdos representa una herramienta estratégica para mejorar la atención y acercar los servicios a los clientes.

Como parte del entendimiento, el holding integrado por Tata Supermercados, San Roque y Frontoy también confirmó que continuará confiando en Antel como su principal proveedor de soluciones de comunicación corporativa y conectividad, reforzando el vínculo comercial entre ambas organizaciones.