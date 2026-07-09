Supermercados Tata funcionarán como puntos de atención de Antel: ¿Qué servicios ofrecerán?

Los supermercados Tata comenzarán a operar como puntos de atención de Antel en todo el país, tras un acuerdo de colaboración firmado entre la empresa estatal de telecomunicaciones y el Grupo Vierci Uruguay. La iniciativa permitirá a los clientes acceder a distintos servicios de Antel mientras realizan sus compras, ampliando la presencia comercial de la compañía sin necesidad de instalar nuevas oficinas.
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El convenio fue suscrito el pasado 30 de junio en el Edificio Joaquín Torres García, con la participación del presidente de Antel, Alejandro Paz; el vicepresidente Pablo Álvarez; la gerenta general Laura Saldanha; el presidente del Grupo Vierci Uruguay, Alberto Calvo; y la apoderada del grupo, Ximena Quintas.
¿Qué servicios ofrecerán?
Gracias a este acuerdo, las sucursales de Tata ofrecerán la comercialización de líneas móviles, planes de internet, chips y recargas, convirtiéndose en nuevos puntos de atención de Antel distribuidos a nivel nacional.
Desde la empresa estatal destacaron que la alianza permitirá fortalecer su estrategia comercial y ampliar la cobertura de sus servicios aprovechando la extensa red de locales de Tata, lo que facilitará el acceso de los usuarios en distintas localidades del país.
Durante la firma del convenio, el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, señaló que en un mercado cada vez más competitivo y en constante transformación este tipo de acuerdos representa una herramienta estratégica para mejorar la atención y acercar los servicios a los clientes.
Como parte del entendimiento, el holding integrado por Tata Supermercados, San Roque y Frontoy también confirmó que continuará confiando en Antel como su principal proveedor de soluciones de comunicación corporativa y conectividad, reforzando el vínculo comercial entre ambas organizaciones.