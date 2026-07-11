Oddone tiene Plan B: desafía a la oposición y se defiende ante el bloqueo de la Rendición de Cuentas

Cuestionamiento de la oposición

En relación al cuestionamiento por haberle “errado” a las proyecciones de crecimiento económico (la estimación inicial para 2025 fue de 2,6% del Producto Interno Bruto y finalmente el crecimiento fue de 1,8%), el jerarca atribuyó esa diferencia a una desaceleración de la economía global y regional, al impacto de la sequía sobre la actividad y a dos hechos “extraordinarios” como fue la detención de la refinería tras la rotura de la boya petrolera y las paradas técnicas simultáneas de dos plantas de celulosa por tareas de mantenimiento