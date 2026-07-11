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Política Oddone |

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Oddone tiene Plan B: desafía a la oposición y se defiende ante el bloqueo de la Rendición de Cuentas

Oddone aseguró que el equipo económico cuenta con planes alternativos si cambian las condiciones, aunque insistió en que el programa del gobierno sigue siendo el adecuado.

Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.
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“Siempre existe un plan B. Todos los seres humanos tenemos un plan B para todo. Por supuesto que el equipo económico tiene uno, pero el plan B o C o D se usa cuando las cosas requieren ser modificadas y nosotros entendemos que el plan que tenemos se ajusta adecuadamente a la realidad que enfrenta el país", sostuvo el jerarca este viernes en una entrevista con el programa Punto de Encuentro de Radio Universal.

El Plan B de Oddone

Según explicó, el objetivo es continuar trabajando sobre el plan diseñado, aunque realizando los ajustes que sean necesarios si las condiciones económicas cambian. En ese sentido, afirmó que no conoce “ninguna formulación conceptual fundada en evidencia y sólidamente planteada que sea una alternativa al rumbo económico" del gobierno."Desafío a que cualquier colega ponga sobre la mesa un plan alternativo a lo que estamos haciendo”, cuestionó y defendió que la estrategia se basa en abrir la economía, impulsar el crecimiento, captar inversiones y fortalecer la matriz de protección social.

Cuestionamiento de la oposición

En relación al cuestionamiento por haberle “errado” a las proyecciones de crecimiento económico (la estimación inicial para 2025 fue de 2,6% del Producto Interno Bruto y finalmente el crecimiento fue de 1,8%), el jerarca atribuyó esa diferencia a una desaceleración de la economía global y regional, al impacto de la sequía sobre la actividad y a dos hechos “extraordinarios” como fue la detención de la refinería tras la rotura de la boya petrolera y las paradas técnicas simultáneas de dos plantas de celulosa por tareas de mantenimiento

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