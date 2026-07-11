El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó que el equipo económico cuenta con escenarios alternativos para actuar ante eventuales cambios en el contexto, luego de que los legisladores de la oposición anunciaran que no votarán el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.
Quiero retruco
Oddone tiene Plan B: desafía a la oposición y se defiende ante el bloqueo de la Rendición de Cuentas
Oddone aseguró que el equipo económico cuenta con planes alternativos si cambian las condiciones, aunque insistió en que el programa del gobierno sigue siendo el adecuado.