Conmoción en el fútbol: murió a los 25 años el mundialista sudafricano Jayden Adams

"La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Ha privado a nuestra nación de un futbolista excepcional, pero jamás podrá borrar el legado que Jayden Adams deja tras de sí. Recordaremos siempre su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna. Nunca serás olvidado".

Adams atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera. A comienzos de 2025 se incorporó al Mamelodi Sundowns, con el que conquistó la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), consolidándose como una de las principales figuras del mediocampo sudafricano.

Selección de Sudáfrica

Su rendimiento también le permitió ganarse un lugar en la selección nacional que participó en el Mundial 2026. Durante el certamen disputó los encuentros de la fase de grupos frente a México, República Checa y Corea del Sur, mientras que permaneció en el banco de suplentes en el partido de dieciseisavos de final ante Canadá.

A lo largo de su trayectoria profesional disputó 206 partidos oficiales, marcó 15 goles y brindó 13 asistencias. Debutó con la camiseta de Stellenbosch, club en el que jugó 139 encuentros antes de dar el salto al Mamelodi Sundowns, donde terminó de consolidarse como uno de los futbolistas con mayor proyección del país.

La repentina muerte de Adams enluta al fútbol sudafricano y deja truncada la carrera de un jugador que, con apenas 25 años, había alcanzado la cima del fútbol continental y comenzaba a consolidarse en la escena internacional.