Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes

Conmoción en el fútbol: murió a los 25 años el mundialista sudafricano Jayden Adams

Fuerte conmoción provocó la muerte del mediocampista de la selección de Sudáfrica y reciente campeón de la Liga de Campeones de la CAF, Jayden Adams.

Conmoción: el futbolista fue encontrado sin vida en una vivienda de Ciudad del Cabo.

Conmoción: el futbolista fue encontrado sin vida en una vivienda de Ciudad del Cabo.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El fútbol africano y el mundo del deporte atraviesan horas de profunda conmoción y pesar tras confirmarse la muerte del mundialista sudafricano Jayden Adams, de 25 años, quien integró la selección de Sudáfrica en el Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

El futbolista fue encontrado sin vida en una vivienda de Ciudad del Cabo y, según informaron medios sudafricanos, las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho, ya que por el momento no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.

Impacto en sudáfrica

La noticia generó una inmediata ola de mensajes de dolor en el ambiente futbolístico. La Unión de Futbolistas Sudafricanos despidió al jugador con un emotivo comunicado.

"La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Ha privado a nuestra nación de un futbolista excepcional, pero jamás podrá borrar el legado que Jayden Adams deja tras de sí. Recordaremos siempre su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna. Nunca serás olvidado".

Adams atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera. A comienzos de 2025 se incorporó al Mamelodi Sundowns, con el que conquistó la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), consolidándose como una de las principales figuras del mediocampo sudafricano.

Selección de Sudáfrica

Su rendimiento también le permitió ganarse un lugar en la selección nacional que participó en el Mundial 2026. Durante el certamen disputó los encuentros de la fase de grupos frente a México, República Checa y Corea del Sur, mientras que permaneció en el banco de suplentes en el partido de dieciseisavos de final ante Canadá.

A lo largo de su trayectoria profesional disputó 206 partidos oficiales, marcó 15 goles y brindó 13 asistencias. Debutó con la camiseta de Stellenbosch, club en el que jugó 139 encuentros antes de dar el salto al Mamelodi Sundowns, donde terminó de consolidarse como uno de los futbolistas con mayor proyección del país.

La repentina muerte de Adams enluta al fútbol sudafricano y deja truncada la carrera de un jugador que, con apenas 25 años, había alcanzado la cima del fútbol continental y comenzaba a consolidarse en la escena internacional.

Te puede interesar