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Sociedad residencial | denuncian | detenidos

Hogar del horror

Residencial de La Unión: hallan un sector clandestino y denuncian estafas a adultos mayores

Familiares de damnificados del Residencial aseguran que el hogar ocultaba un área de hacinamiento y denuncian préstamos y retiros de dinero realizados sin autorización.

Horror en residencial de ancianos

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

Un operativo realizado en un residencial del barrio La Unión permitió evacuar a varios adultos mayores luego de constatarse graves irregularidades en las condiciones de alojamiento y atención. Según denunciaron familiares, el establecimiento contaba con un sector habilitado para recibir visitas y otro clandestino, donde los residentes permanecían hacinados y en precarias condiciones sanitarias.

Cristina, hija de una de las mujeres alojadas en el lugar, relató que se enteró de la situación este sábado, cuando su sobrino acudió a visitar a su abuela y encontró un despliegue policial en el inmueble ubicado en la esquina de Mateo Cabral y Comercio.

Un doble funcionamiento para ocultar las condiciones reales

La mujer explicó que, al momento del ingreso de su madre al residencial, solo le mostraron áreas en buen estado y habitaciones con pocas residentes. Sin embargo, durante el operativo pudo acceder a otro sector del predio, donde observó “una casa fría, con olor a orín” y a numerosos adultos mayores, hombres y mujeres, en evidente estado de descuido.

Denuncias por maniobras económicas y dos detenidas

Durante la mañana y el mediodía del sábado, numerosos familiares llegaron al residencial, sorprendidos por lo ocurrido. Algunos señalaron que las visitas eran previamente coordinadas por el establecimiento y se realizaban únicamente en el local de la esquina, que contaba con cartelería y presentaba un aspecto limpio y ordenado.

Familiares también denunciaron que se habrían gestionado préstamos a nombre de algunos residentes y que faltaba dinero en sus cuentas bancarias. En el marco de la investigación, la propietaria del residencial, de 46 años, y la encargada, de 49, fueron detenidas.

Un familiar damnificado indicó que abonaba mensualmente la totalidad de la jubilación de su madre, unos 21.000 pesos, para cubrir la estadía. “Lo importante es que mi madre esté bien”, afirmó, aliviada tras su evacuación. Las autoridades continúan investigando las responsabilidades por el funcionamiento irregular del establecimiento y las presuntas maniobras en perjuicio de los residentes.

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