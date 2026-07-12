Residencial de La Unión: hallan un sector clandestino y denuncian estafas a adultos mayores

Denuncias por maniobras económicas y dos detenidas

Durante la mañana y el mediodía del sábado, numerosos familiares llegaron al residencial, sorprendidos por lo ocurrido. Algunos señalaron que las visitas eran previamente coordinadas por el establecimiento y se realizaban únicamente en el local de la esquina, que contaba con cartelería y presentaba un aspecto limpio y ordenado.

Familiares también denunciaron que se habrían gestionado préstamos a nombre de algunos residentes y que faltaba dinero en sus cuentas bancarias. En el marco de la investigación, la propietaria del residencial, de 46 años, y la encargada, de 49, fueron detenidas.

Un familiar damnificado indicó que abonaba mensualmente la totalidad de la jubilación de su madre, unos 21.000 pesos, para cubrir la estadía. “Lo importante es que mi madre esté bien”, afirmó, aliviada tras su evacuación. Las autoridades continúan investigando las responsabilidades por el funcionamiento irregular del establecimiento y las presuntas maniobras en perjuicio de los residentes.