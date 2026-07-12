Un operativo realizado en un residencial del barrio La Unión permitió evacuar a varios adultos mayores luego de constatarse graves irregularidades en las condiciones de alojamiento y atención. Según denunciaron familiares, el establecimiento contaba con un sector habilitado para recibir visitas y otro clandestino, donde los residentes permanecían hacinados y en precarias condiciones sanitarias.
Hogar del horror
Residencial de La Unión: hallan un sector clandestino y denuncian estafas a adultos mayores
Familiares de damnificados del Residencial aseguran que el hogar ocultaba un área de hacinamiento y denuncian préstamos y retiros de dinero realizados sin autorización.