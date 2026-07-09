BPS definió calendario de pagos de agosto 2026: cuándo cobran jubilados y pensionistas

Martes 4 de agosto de 2026.

Empresas contratistas y redes de cobranza

Quienes cobran mediante empresas contratistas, tanto en Montevideo como en el interior, podrán hacerlo:

Desde el miércoles 5 hasta el miércoles 19 de agosto de 2026.

Oficinas centrales del BPS en Montevideo

Los beneficiarios que cobran directamente en las oficinas centrales del BPS en Montevideo tendrán disponible el pago:

Desde el martes 4 hasta el miércoles 19 de agosto de 2026.

Giras de pago en el interior

En el caso de las giras de pago en el interior del país, el cronograma será el siguiente:

Desde el miércoles 5 hasta el viernes 7 de agosto de 2026.

El Banco de Previsión Social (BPS) dispone de una herramienta en línea que permite a los beneficiarios consultar si tienen prestaciones pendientes de cobro, además de verificar las fechas y los lugares habilitados para retirar el dinero.

El servicio incluye información sobre jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y subsidios.

La consulta puede realizarse ingresando con la cédula de identidad o mediante el Usuario Personal BPS, que brinda acceso a información más detallada sobre las prestaciones y los recibos.

Para cobrar cualquiera de las prestaciones, los titulares deberán presentar la cédula de identidad vigente. En caso de que el trámite sea realizado por apoderados, tutores o curadores, también será necesario presentar el último recibo o una fotocopia de la cédula de identidad del titular.

Los pagos pueden cobrarse en oficinas del BPS, locales de Abitab, RedPagos y ANDA, así como a través de bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico.