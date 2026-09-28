El presidente chino Xi Jinping concluyó su visita de Estado a EE. UU.

Relaciones China-EE.UU.

Xi señaló que el viaje a Washington fue su primera visita de Estado a Estados Unidos en 11 años. Durante la visita, las dos partes enriquecieron la connotación de la visión de la relación China-EE. UU., y acordaron construir juntos una relación constructiva de estabilidad estratégica basada en el respeto, la equidad y la reciprocidad, dijo Xi. Las dos partes también lograron resultados de beneficio mutuo en los ámbitos económico y comercial, lo cual será bienvenido por los pueblos de ambos países y la comunidad internacional, agregó. Luego de enfatizar que el futuro de las relaciones China-EE. UU. es brillante, Xi señaló que esto es un reflejo de la tendencia de la historia. El camino hacia un futuro brillante es con frecuencia sinuoso, y a lo largo de ese camino pueden surgir dificultades y retos, dijo Xi, quien agregó que esto concuerda con las leyes que rigen el desarrollo de las cosas. El presidente chino señaló que está dispuesto a trabajar con Trump para escribir un nuevo capítulo en la historia de las relaciones China-Estados Unidos con valentía y un sentido de responsabilidad con la historia.