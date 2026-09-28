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Encuentro

El presidente chino Xi Jinping concluyó su visita de Estado a EE. UU.

China y EE. UU. acordaron construir juntos una relación constructiva de estabilidad estratégica basada en el respeto, la equidad y la reciprocidad.

Trump junto al presidente de China Xi Jinping.

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El presidente chino, Xi Jinping, concluyó este viernes una visita de Estado a Estados Unidos. A su partida de Washington, altos funcionarios del Gobierno estadounidense lo despidieron en el aeropuerto, donde se disparó una salva de 21 cañonazos.

Antes de su partida, durante una charla tomando el té que tuvo lugar en la Casa Blanca, el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron construir una relación constructiva de estabilidad estratégica basada en el respeto, la equidad y la reciprocidad.

Relaciones China-EE.UU.

Xi señaló que el viaje a Washington fue su primera visita de Estado a Estados Unidos en 11 años. Durante la visita, las dos partes enriquecieron la connotación de la visión de la relación China-EE. UU., y acordaron construir juntos una relación constructiva de estabilidad estratégica basada en el respeto, la equidad y la reciprocidad, dijo Xi. Las dos partes también lograron resultados de beneficio mutuo en los ámbitos económico y comercial, lo cual será bienvenido por los pueblos de ambos países y la comunidad internacional, agregó. Luego de enfatizar que el futuro de las relaciones China-EE. UU. es brillante, Xi señaló que esto es un reflejo de la tendencia de la historia. El camino hacia un futuro brillante es con frecuencia sinuoso, y a lo largo de ese camino pueden surgir dificultades y retos, dijo Xi, quien agregó que esto concuerda con las leyes que rigen el desarrollo de las cosas. El presidente chino señaló que está dispuesto a trabajar con Trump para escribir un nuevo capítulo en la historia de las relaciones China-Estados Unidos con valentía y un sentido de responsabilidad con la historia.

CGTN Español: Ji Yi

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