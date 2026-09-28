Puerto: este lunes habrá reunión clave para intentar destrabar el conflicto

Uno de los principales puntos de diferencia continúa siendo una partida extraordinaria. La empresa había planteado que fuera de $ 27.500, mientras que el sindicato aspira a recibir unos $ 50.000. El Ministerio propone un monto intermedio.

El jueves, la asamblea de trabajadores portuarios dejó abierta la posibilidad de realizar un paro de 48 horas si no se alcanza una solución al conflicto.

Además, los trabajadores están dispuestos a denunciar ante la Organización Internacional del Trabajo el decreto de servicios mínimos establecido por el gobierno.

Plazo del convenio

Hay incertidumbre sobre un aspecto clave. Terminal Cuenta del Plata (TCP), la operadora de la terminal especializada de contenedores del puerto capitalino, pretende un convenio a cinco años. El sindicato portuario mantiene la incógnita respecto a si aceptará ese plazo. "Dependerá del contenido" de lo que se acuerde y si todo resulta beneficioso para el gremio, dijo Álvaro Reinaldo, presidente del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra).

Por el lado del Ministerio de Trabajo, la directora de Trabajo, Marcela Barrios, dijo que la fórmula del gobierno también contempla un acuerdo a cinco años.

El gremio ha optado por el perfil bajo en estas horas y por no adelantar su postura respecto a la propuesta del gobierno, aunque dejó claro que rechaza la declaracióbn de servicios mínimos que hizo el Poder Ejecutivo.