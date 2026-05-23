Un episodio ocurrido en una estación de servicio de China desató una fuerte ola de indignación en redes sociales y derivó, según diversos reportes, en una sanción inédita contra un conductor acusado de humillar públicamente a una trabajadora. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la gasolinera y rápidamente se viralizó en plataformas digitales chinas. En las imágenes se observa cómo el conductor, al momento de pagar la carga de combustible, arroja el dinero al suelo en lugar de entregárselo en la mano a la trabajadora que lo estaba atendiendo.
Escarmiento
Indignación en China: prohíben el ingreso a gasolineras a un conductor que humilló a una trabajadora (video)
En China, la indignación de las redes sociales estalló contra un conductor que humilló a una trabajadora de una gasolinera, generando un debate sobre el respeto laboral.