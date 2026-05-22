Nacional: jugadores, técnicos y dirigentes en el ojo de la tormenta

Silvera nunca pudo acomodarse el equipo. Ni con Jadson Viera y tampoco con Jorge Bava pudo demostrar hasta ahora, porque Nacional lo fue a buscar. En algunas oportunidades en un puesto que no es el de él, haciendo trabajos como el de recuperación de pelota o jugando como extremo donde pierde posibilidades.

Otro caso es el de Camilo Cándido. Nadie puede decir que no tenía cifradas esperanzas en el rendimiento del lateral izquierdo por su muy buen pasaje anterior. Pero el primer semestre de Cándido fue muy malo. Malo en la marca, malo en las resoluciones.

Agustín Rogel llegó medio que de apuro. Con la salida Julián Millán, el club salió por un defensor que hiciera olvidar al colombiano pero nunca lo logró. Con salidas a destiempo y malas decisiones a la hora de marcar, no le dio seguridad a la defensa y por algo en los últimos partidos perdió la titularidad frente al juvenil Tomás Viera.

Estos son algunos pocos ejemplos de jugadores que llegaron y que aún no han demostrado porque están en Nacional.

Los números de Bava

Si bien todas las miradas del mal momento de Nacional apuntan a los jugadores, el cuerpo técnico también tiene fallas, aunque en este momento es el menos señalado por la temprana eliminación de la Copa.

Jorge Bava lleva dirigidos 14 partidos en Nacional, con 6 victorias, 6 derrotas y 2 empates.

Dirigió todos los partidos de copa y no tuvo buenos resultados. Llegó en la fecha 8 del Torneo Apertura y por más que tuvo un esperanzador inicio, quedó en eso, un inicio esperanzador. Entre lesionados, suspendidos tal vez poco tiempo de trabajo, Bava no pudo en ningún momento estampar su sello como lo hizo en otros equipos.

Tal vez los jugadores que tiene, no son lo que el pretende para armar el equipo y el estilo de juego que el pretende. Por eso tal vez es de los menos criticado por los hinchas.

Pero Nacional ya esta trabajando con el cuerpo técnico, el gerente deportivo y el vicepresidente en algunas contrataciones y la gente espera que esta vez no fallen.

Este es un año importante para el club. Todavía está latente la posibilidad de llegar a la Copa Sudamericana. O se remonta y se sale adelante y el club puede estar en problemas.