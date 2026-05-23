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Sociedad

Muerte digna

Eutanasia: tras el primer caso, hay otras personas que lo están solicitando

Uno de los pacientes es una persona que tiene esclerosis múltiple. Este caso ya está en proceso de evaluación médica.

Tras el primer caso de eutanasia, hay otras personas que lo están solicitando.

Tras el primer caso de eutanasia, hay otras personas que lo están solicitando.
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Este viernes, se llevó a cabo el primer procedimiento de eutanasia desde que el 15 de abril el Poder Ejecutivo reglamentó la ley 20.431, de muerte digna, aprobada a fines de octubre de 2025 por el Parlamento.

Después de cumplir con todos los pasos y los plazos legales establecidos en la reglamentación vigente, el procedimiento se realizó en una paciente oncológica que estaba internada en el Hospital Policial.

La eutanasia está habilitada para "personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que cursen una enfermedad incurable e irreversible o se encuentren en etapa terminal, y que experimenten sufrimientos persistentes que consideren incompatibles con su dignidad".

Hay otras personas que solicitaron la eutanasia

Florencia Pírez, integrante del colectivo Empatía Uruguay, habló de "sentido de responsabilidad", "deber cumplido" y "tranquilidad que existan garantías para las personas que pueden hoy tener una muerte digna" al referirse al primer procedimiento de eutanasia realizado este viernes en una paciente oncológica internada en el Hospital Policial.

Pírez indicó a Subrayado que tras el procedimiento en el Policial, hay otro paciente que ya hizo la solicitud. "Es una persona que tiene esclerosis múltiple", que, en su momento, hizo saber su voluntad de someterse a la eutanasia. Este caso ya está en proceso de evaluación médica, siguiendo todos los pasos que se indican en el decreto reglamentario.

"Sabemos que hay otras personas que lo están solicitando", afirmó Pírez, quien destacó el impacto de la ley de eutanasia para la aplicación del procedimiento para "el fin de la vida de alguien".

Enfatizó que las garantías para el paciente las debe dar el prestador de salud y que la persona puede solicitar el procedimiento en cualquier momento, así como revocar su consentimiento.

"La esperanza en esto siempre está que no existan retrasos burocráticos en este sentido y que se respete la voluntad y la autonomía de la persona".

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