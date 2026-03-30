Irán advierte con "el infierno" a tropas que intenten tomar sus islas en el Golfo Pérsico

El valor estratégico de Jarg: La isla es el principal nodo energético de Irán, desde donde se exporta aproximadamente el 90% de su petróleo. El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó recientemente que la toma de control de la isla es una de las opciones que baraja su administración.

Refuerzo de defensas: Ante la posibilidad de una operación anfibia estadounidense, Teherán ha blindado la isla de Jarg con sistemas adicionales de misiles guiados tierra-aire portátiles (MANPADS), además de la colocación de minas antipersona y anticarro en sus costas.

Escalada regional: Este cruce de advertencias se produce tras la ofensiva conjunta de Israel y EE.UU. iniciada el pasado 28 de febrero, que resultó en la muerte del líder supremo Alí Jameneí y la posterior asunción de su hijo, Mojtabá Jameneí.