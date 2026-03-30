Irán advierte con "el infierno" a tropas que intenten tomar sus islas en el Golfo Pérsico

El primer vicepresidente de la República Islámica de Irán, Mohamed Rezá Aref, lanzó una severa advertencia este lunes al asegurar que cualquier intento por parte de fuerzas extranjeras de apoderarse de territorio insular iraní resultará en "el infierno" para los soldados invasores. La declaración responde directamente a las recientes afirmaciones de la administración estadounidense sobre una posible toma de control de la estratégica isla de Jarg.
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"Cualquier agresor que ponga sus ojos en el territorio iraní, especialmente en el golfo Pérsico y en las islas iraníes, se enfrentará a una respuesta decisiva, lamentable e irreversible", enfatizó Aref, según citas difundidas por la agencia estatal IRNA.
Puntos clave del conflicto:
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El valor estratégico de Jarg: La isla es el principal nodo energético de Irán, desde donde se exporta aproximadamente el 90% de su petróleo. El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó recientemente que la toma de control de la isla es una de las opciones que baraja su administración.
Refuerzo de defensas: Ante la posibilidad de una operación anfibia estadounidense, Teherán ha blindado la isla de Jarg con sistemas adicionales de misiles guiados tierra-aire portátiles (MANPADS), además de la colocación de minas antipersona y anticarro en sus costas.
Escalada regional: Este cruce de advertencias se produce tras la ofensiva conjunta de Israel y EE.UU. iniciada el pasado 28 de febrero, que resultó en la muerte del líder supremo Alí Jameneí y la posterior asunción de su hijo, Mojtabá Jameneí.
Impacto en la economía global: Las represalias de Irán, que incluyen el bloqueo casi total del Estrecho de Ormuz —por donde transita el 20% del crudo y gas mundial—, continúan presionando al alza los precios internacionales de los combustibles.
Las Fuerzas Armadas iraníes se han declarado en estado de "plena preparación" para defender lo que consideran fronteras vitales, marcando un nuevo pico de tensión en una región ya convulsionada por los recientes enfrentamientos armados y ataques a infraestructuras petroleras.