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Mundo Donald Trump | Irán | acuerdo

Sin paz

Trump dijo que la propuesta de acuerdo de Irán es "un pedazo de basura"

"Después de leer esa basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerla", expresó el presidente de EEUU, Donald Trump, sobre la última propuesta de Irán.

Donald Trump sigue empantanado en la guerra contra Irán.

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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, definió en las últimas horas como "un pedazo de basura" al último borrador enviado por Irán, por intermedio de Pakistán, para llegar a un acuerdo de paz definitivo y de manera de poner fin al actual conflicto en Medio Oriente.

"Después de leer esa basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerla. Dije que no iba a perder el tiempo leyéndola", expresó el mandatario al respecto.

Lejos de un acuerdo de paz

El inquilino de la Casa Blanca hizo esa definición mientras señalaba el estado en que se encuentra actualmente el alto el fuego con Irán. Sobre ello, dijo que la pausa de las hostilidades es "increíblemente débil".

Ya el domingo, Trump manifestó que considera "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán.

"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta nada; ¡es totalmente inaceptable!", escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Asimismo, declaró al medio Axios que rechazará la iniciativa. "No me gusta su carta. Es inapropiada. No me gusta su respuesta", afirmó.

La respuesta de Irán

En tanto, la agencia iraní Tasnim enumeró algunos de los puntos que contiene la respuesta de Irán al último borrador de acuerdo de EEUU.

Según el medio, el país persa exigió el fin inmediato a la guerra en todos los frentes y garantías de que no se vuelva a agredir a Irán; el levantamiento de las sanciones de EEUU; la gestión iraní del estrecho de Ormuz; el fin al bloqueo naval contra Irán inmediatamente después de la firma del entendimiento inicial.

También demandó la derogación de las sanciones secundarias en el ámbito de la venta de petróleo iraní durante un período de 30 días; la liberación de los activos congelados de Irán tras el entendimiento inicial; y la implementación de ciertas medidas más por parte de EEUU durante el período de 30 días.

FUENTE: RT en Español

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