Trump dijo que la propuesta de acuerdo de Irán es "un pedazo de basura"

Ya el domingo, Trump manifestó que considera "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán.

"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta nada; ¡es totalmente inaceptable!", escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Asimismo, declaró al medio Axios que rechazará la iniciativa. "No me gusta su carta. Es inapropiada. No me gusta su respuesta", afirmó.

La respuesta de Irán

En tanto, la agencia iraní Tasnim enumeró algunos de los puntos que contiene la respuesta de Irán al último borrador de acuerdo de EEUU.

Según el medio, el país persa exigió el fin inmediato a la guerra en todos los frentes y garantías de que no se vuelva a agredir a Irán; el levantamiento de las sanciones de EEUU; la gestión iraní del estrecho de Ormuz; el fin al bloqueo naval contra Irán inmediatamente después de la firma del entendimiento inicial.

También demandó la derogación de las sanciones secundarias en el ámbito de la venta de petróleo iraní durante un período de 30 días; la liberación de los activos congelados de Irán tras el entendimiento inicial; y la implementación de ciertas medidas más por parte de EEUU durante el período de 30 días.