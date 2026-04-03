Irán confirmó el derribo de un segundo avión de combate de EEUU en el día

Dos aviones de combate de EEUU derribados en un día

"Hace una hora, un avión A10 invasor enemigo estadounidense sionista fue interceptado y atacado por los sistemas de la red integrada de defensa aérea del país", comunicaron desde el Ejército iraní.

El aparato se habría estrellado casi al mismo tiempo que un F-15E, que cayó en territorio iraní.

Embed ÚLTIMA HORA | Según The New York Times, un segundo avión de combate estadounidense, un A-10 Warthog, se estrelló cerca del Estrecho de Hormuz.



Al mismo tiempo, un F-15E fue derribado sobre Irán.



Humillación total a la aviación de #EEUU, colapsa el ejército más poderoso… pic.twitter.com/23ZGRHWfGq — Valy (@liderfiscal) April 3, 2026

Fuentes del New York Times informaron que el único piloto a bordo fue rescatado sano y salvo sin proporcionar mayores detalles sobre cómo y dónde ocurrió el incidente y acerca del paradero del segundo piloto de la aeronave.

A su vez, los helicópteros que participaron del rescate de los pilotos también fueron atacados por el ejército de Irán, resultando un jornada extremadamente caótica para la AIR Force estadounidense en los cielos del país persa.