Irán confirmó el derribo de un segundo avión de combate de EEUU en el día

Las Fuerzas iraníes confirmaron este viernes 3 de abril el derribo de un segundo avión de combate de Estados Unidos (EEUU) en lo que va de la jornada, informó la agencia iraní Tasnim. Se trata de un caza A-10 Warthog que sobrevolaba las aguas del sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz.
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Imágenes compartidas por Tasnim muestran el momento en el que las fuerzas iraníes alcanzan un avión de combate estadounidense A-10 Warthog y restos de la aeronave hallados posteriormente.
Dos aviones de combate de EEUU derribados en un día
"Hace una hora, un avión A10 invasor enemigo estadounidense sionista fue interceptado y atacado por los sistemas de la red integrada de defensa aérea del país", comunicaron desde el Ejército iraní.
El aparato se habría estrellado casi al mismo tiempo que un F-15E, que cayó en territorio iraní.
Fuentes del New York Times informaron que el único piloto a bordo fue rescatado sano y salvo sin proporcionar mayores detalles sobre cómo y dónde ocurrió el incidente y acerca del paradero del segundo piloto de la aeronave.
A su vez, los helicópteros que participaron del rescate de los pilotos también fueron atacados por el ejército de Irán, resultando un jornada extremadamente caótica para la AIR Force estadounidense en los cielos del país persa.