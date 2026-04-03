Catástrofe aérea de EEUU en Irán: perdió dos aviones y helicópteros que rescataban a pilotos fueron atacados

Asiento

Ante la posibilidad de que uno de sus pilotos estuviera vivo (en este tipo de F-15 viajan dos), los estadounidenses emprendieron labores de rescate mediante un avión Hércules C-130 y dos helicópteros Black Hawken pleno territorio iraní; en una maniobra de alto riesgo.

Posteriormente, NBC News reportó, citando a un funcionario estadounidense, que ambos helicópteros militares de EEUU que participaban en las operaciones de búsqueda y rescate del F-15E derribado en Irán fueron alcanzados por fuego del país persa. En uno de ellos, era presuntamente trasladado el piloto del caza que pudo ser rescatado por EEUU.

Pese al ataque, todos los tripulantes se encuentran a salvo, agregó la fuente. Aunque, desde Irán sostienen que los tripulantes fueron capturados por ellos.

Horas después, la agencia iraní Tasnim confirmó que casi al mismo tiempo que era alcanzado el F-15E por la defensa antiaérea de Irán, un caza A-10 Warthog que sobrevolaba las aguas del sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz, también fue derribado.

Reportan el rescate de uno de los pilotos del caza de EEUU derribado en Irán

Por otra parte, desde EEUU afirmaron que uno de los dos tripulantes del avión de combate estadounidense derribado sobre Irán este viernes fue localizado y rescatado con vida por fuerzas especiales de EEUU, mientras siguen buscando al segundo, informó Axios, citando a un funcionario israelí y una segunda fuente con conocimiento de la situación en el terreno.

Según una de las personas consultadas, Israel está brindando inteligencia a EEUU para intentar localizar al segundo piloto.

Asimismo, el funcionario israelí aseveró que el país hebreo había cancelado los ataques planeados contra Irán para no obstaculizar las labores de búsqueda y rescate.

Irán ofrece "generosa recompensa" para capturar con vida a piloto del F-15E

Por su parte, Irán prometió "una generosa recompensa" a quien capture con vida al piloto o a los pilotos del avión derribado.

"Si el piloto o los pilotos enemigos son capturados y entregados vivos a las fuerzas [iraníes] recibirán un reconocimiento y una recompensa por su valioso servicio policial y militar ", indicó la conductora de la Corporación de Radiodifusión Iraní, en un mensaje dirigido a los habitantes de la provincia de Kohguiluyeh y Boyer-Ahmada, en el suroeste de Irán.