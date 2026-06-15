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Mundo

Israel empantana acuerdo de paz

Israel desafía la tregua y anuncia presencia militar indefinida en Líbano, Siria y Gaza

Israel anunció presencia militar indefinida en Líbano, Siria y Gaza generando tensión con Estados Unidos tras un bombardeo en Beirut.

Explosión en Beirut. Israel anunció presencia militar indefinida en Líbano, Siria y Gaza generando tensión con Estados Unidos tras un bombardeo en la ciudad.

Explosión en Beirut. Israel anunció presencia militar indefinida en Líbano, Siria y Gaza generando tensión con Estados Unidos tras un bombardeo en la ciudad.

 BBC
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Horas después de que Estados Unidos e Irán acordaran poner fin a la guerra en Asia Occidental, Israel dejó claro que no piensa modificar su estrategia militar en la región. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció este jueves que las fuerzas de su país permanecerán en Líbano, Siria y Gaza por un período indefinido.

"El ejército israelí permanecerá en las zonas de seguridad en Líbano, Siria y Gaza por un período ilimitado", afirmó Katz en un comunicado, en el que aseguró que la medida busca impedir acciones de grupos yihadistas y milicias respaldadas por Irán.

Provocaciones Sionistas

La declaración llega pocos días después de un episodio que expuso tensiones incluso entre Israel y su principal aliado, Estados Unidos. Antes de que se concretara el acuerdo con Teherán, el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó un bombardeo sobre Dahiye, un suburbio de mayoría chií ubicado al sur de Beirut, considerado uno de los principales bastiones de Hezbolá en Líbano.

El ataque alcanzó un edificio residencial y dejó al menos tres muertos y siete heridos, según los servicios de emergencia libaneses. Israel sostuvo que el objetivo era un supuesto cuartel de Hezbolá y aseguró haber eliminado a Ali Mussa Daqduq, uno de los mandos de la organización. La ofensiva fue presentada como una represalia por el lanzamiento de tres drones desde territorio libanés hacia el norte de Israel.

Donald Trump se molestó

La operación generó una fuerte reacción del presidente estadounidense Donald Trump, quien cuestionó duramente la decisión de Netanyahu. Según publicó el portal Axios, el mandatario afirmó que el líder israelí "no tiene una puta brizna de juicio" y consideró que el bombardeo "no debería haber ocurrido".

En paralelo, Katz lanzó una advertencia directa a Irán y aseguró que cualquier ataque contra Israel recibirá una respuesta contundente. "Si Irán vuelve a amenazar o atacar a Israel, actuaremos con toda nuestra fuerza", sostuvo. Las declaraciones reflejan que, pese al acuerdo impulsado por Washington para reducir las tensiones en la región, el conflicto sigue lejos de una solución definitiva y mantiene abiertos varios frentes de alta volatilidad en Oriente Medio.

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