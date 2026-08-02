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Mundo ciudad autónoma española | Marruecos | Europa

Aumento de la presión migratoria

90 migrantes mueren al intentar cruzar de Marruecos a Ceuta en una nueva crisis fronteriza

La tragedia ocurrió en medio de un masivo intento de ingreso irregular de migrantes a la ciudad autónoma española.

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Por Redacción de Caras y Caretas

Al menos 90 personas fallecieron al intentar cruzar de forma irregular desde Marruecos hacia la ciudad autónoma española de Ceuta, en uno de los episodios más trágicos registrados en la frontera entre ambos territorios.

De acuerdo con medios locales, que citan fuentes del operativo de búsqueda e identificación de víctimas, las fuerzas de seguridad españolas recuperaron 74 cuerpos, mientras que las autoridades marroquíes localizaron otros 16 en la zona costera.

Entre las víctimas se encontraba Faten Ben Amar El Azizi, futbolista marroquí de 20 años que integraba el Mogreb Atlético Tetuán. Según la información difundida por la prensa local, la deportista perdió la vida debido a las difíciles condiciones del mar y al incremento de los controles de seguridad en el área.

La tragedia se produce en el contexto de una nueva crisis migratoria en la frontera sur de Europa. Según el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, entre el 30 y el 31 de agosto más de 60.000 jóvenes marroquíes, incluidos más de 7.000 menores de edad, ingresaron de forma irregular a España cruzando la frontera a nado o a pie.

Posteriormente, el Ministerio del Interior de España informó que más de 48.300 migrantes en situación irregular ya habían sido devueltos a Marruecos.

Europa endurece los controles

El aumento de la presión migratoria en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla llevó a los países de la Unión Europea a evaluar medidas de respuesta inmediata para reforzar la seguridad en las fronteras exteriores del bloque.

En ese contexto, Italia anunció la suspensión temporal de la aplicación del espacio Schengen con España como medida excepcional, mientras que Francia intensificó los controles en sus fronteras, en un intento por contener posibles desplazamientos de migrantes hacia otros países europeos.

La nueva crisis vuelve a poner en el centro del debate europeo la gestión de los flujos migratorios, la cooperación con Marruecos y la necesidad de articular respuestas conjuntas frente a una situación humanitaria que continúa agravándose.

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