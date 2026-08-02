90 migrantes mueren al intentar cruzar de Marruecos a Ceuta en una nueva crisis fronteriza

La tragedia se produce en el contexto de una nueva crisis migratoria en la frontera sur de Europa. Según el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, entre el 30 y el 31 de agosto más de 60.000 jóvenes marroquíes, incluidos más de 7.000 menores de edad, ingresaron de forma irregular a España cruzando la frontera a nado o a pie.

Posteriormente, el Ministerio del Interior de España informó que más de 48.300 migrantes en situación irregular ya habían sido devueltos a Marruecos.

Europa endurece los controles

El aumento de la presión migratoria en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla llevó a los países de la Unión Europea a evaluar medidas de respuesta inmediata para reforzar la seguridad en las fronteras exteriores del bloque.

En ese contexto, Italia anunció la suspensión temporal de la aplicación del espacio Schengen con España como medida excepcional, mientras que Francia intensificó los controles en sus fronteras, en un intento por contener posibles desplazamientos de migrantes hacia otros países europeos.

La nueva crisis vuelve a poner en el centro del debate europeo la gestión de los flujos migratorios, la cooperación con Marruecos y la necesidad de articular respuestas conjuntas frente a una situación humanitaria que continúa agravándose.