Presidente de Paraguay pidió que todos los ministros pongan sus cargos a disposición

Aclara que la medida viene desde el propio Alliana y que tiene como objeto “coordinar las acciones del Gobierno de manera más eficiente en esta nueva etapa”.

“La presente solicitud alcanza únicamente a las altas autoridades que ejercen cargos de confianza en los términos de la Ley Nº 7445/2025 ‘De la Función Pública y del Servicio Civil’, es decir, puestos de libre disposición cuya designación y remoción dependen de la decisión discrecional del Poder Ejecutivo, y a las máximas autoridades de los organismos y entidades del Estado que integran el ámbito del Poder Ejecutivo, según el artículo 25 de la Ley Nº 7278/2024 ‘Que regula la Organización Administrativa del Estado’, esto es, aquellas entidades cuyas autoridades son designadas directamente por el presidente de la República, sin intervención de otros organismos constitucionales”, señala la nota.

El ministro aclara que la solicitud está delimitada a solo a los que ejercen cargos de confianza, cuya designación y remoción depende del decreto presidencial.

“Quedan fuera de su alcance las autoridades cuya designación o remoción se encuentre sujeta a periodo legal, a acuerdo o a la intervención de otro órgano del Estado, así como aquellas que, conforme a sus respectivas leyes orgánicas, solo pueden ser removidas previa configuración de causales legalmente establecidas”, refiere la circular.

Cambios en el Poder Ejecutivo de Paraguay

En la solicitud se aclara que con la medida no se busca poner “interrupción alguna en el ejercicio de sus funciones, por lo que les agradeceremos prever los recaudos necesarios para asegurar la normal continuidad del funcionamiento institucional, conforme a las disposiciones de la Circular PR/GC/2026/05379".

Los cambios hasta ahora dispuestos por el Ejecutivo son Interior, Obras Públicas, Mitic, Mades, en lo que se refiere a ministerios.

Otras figuras del Ejecutivo son cuestionadas, en especial las que conforman el equipo económico, como el titular de DNIT, Óscar Orué y el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Lovera.

En cuanto a las secretarías, sobre quien pesa la mayor cantidad de críticas es Salma Agüero, titular del Ministerio de la Juventud.

Son 17 ministerios y 19 secretarías los que conforman el Gabinete del Ejecutivo a los que se deben sumar entes autárquicos y descentralizados.