La Justicia ordenó bajar informe de Nacho Álvarez por vulnerar derechos de menores

El accidente involucró a una mujer que circulaba en moto y que murió como consecuencia del impacto. A partir de ese episodio, el equipo periodístico comenzó a indagar sobre las circunstancias en las que las adolescentes habían salido del establecimiento y las condiciones de funcionamiento del centro.

Durante la investigación también se recogieron testimonios sobre presuntas situaciones de violencia y problemas de convivencia. Vecinos de la zona habrían aportado grabaciones de gritos y peleas provenientes del hogar, mientras que familiares de algunas adolescentes cuestionaron la atención que recibían.

Tras conocerse la resolución judicial, Álvarez manifestó su rechazo a través de la red social X y comunicó que la Justicia había dispuesto retirar el informe titulado «Violencia, droga y prostitución en el Hogar Tulipanes».