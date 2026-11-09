La Justicia ordenó bajar informe de Nacho Álvarez por vulnerar derechos de menores

La Justicia ordenó retirar de las plataformas digitales un informe periodístico emitido en el programa de streaming Todo se sabe, conducido por Ignacio Álvarez, que exponía presuntas irregularidades en el funcionamiento del Hogar Tulipanes, un centro de atención a menores ubicado en Las Piedras, Canelones.
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La resolución fue adoptada por la jueza María Andrea Lapaz Camacho, a raíz de una denuncia presentada por los responsables del establecimiento y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Según informó el propio Álvarez en sus redes sociales, la magistrada entendió que el contenido difundido vulneraba derechos de los menores alojados en el centro.
El trabajo periodístico abordaba denuncias sobre presuntas deficiencias en la alimentación, la higiene, la atención médica y las condiciones de convivencia de los adolescentes alojados en el centro. El caso había adquirido notoriedad luego de un siniestro de tránsito protagonizado por un militar que circulaba durante la madrugada con tres menores vinculadas al hogar, dos de 14 años y una de 17. Las adolescentes se encontraban en el vehículo y, según la información difundida, habían consumido drogas y alcohol.
El accidente involucró a una mujer que circulaba en moto y que murió como consecuencia del impacto. A partir de ese episodio, el equipo periodístico comenzó a indagar sobre las circunstancias en las que las adolescentes habían salido del establecimiento y las condiciones de funcionamiento del centro.
Durante la investigación también se recogieron testimonios sobre presuntas situaciones de violencia y problemas de convivencia. Vecinos de la zona habrían aportado grabaciones de gritos y peleas provenientes del hogar, mientras que familiares de algunas adolescentes cuestionaron la atención que recibían.
Tras conocerse la resolución judicial, Álvarez manifestó su rechazo a través de la red social X y comunicó que la Justicia había dispuesto retirar el informe titulado «Violencia, droga y prostitución en el Hogar Tulipanes».