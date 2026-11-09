Exesposo de Katy Perry fue condenado por una violación y tres agresiones sexuales

Según la acusación, Brand utilizaba su influencia para someter a las mujeres, a quienes posteriormente trataba como una "mercancía desechable" y un "medio para un fin" para saciar sus deseos.

Los casos de violación y agresión sexual por los que fue condenado

Brand fue declarado culpable de violación anal contra una joven fan en su casa en 2009, a la que conoció después de uno de sus conciertos en Londres; de tocar los pechos de una trabajadora de MTV en un bar en Soho, en la capital británica, en 2004; de tocar los pechos y besar a una empleada de la emisora Choice FM en 2004 o 2005; y de agredir sexualmente a una empleada de Channel 4 durante una grabación en 2009, cuando apoyó su cabeza en su regazo de modo que pudiera sentir su aliento sobre sus genitales.