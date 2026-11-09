El actor y comediante británico Russell Brand, exesposo de la cantante Katy Perry, fue condenado a diez años y seis meses de prisión tras ser declarado culpable de una violación y tres agresiones sexuales, informó la Policía Metropolitana de Londres (Inglaterra) en un comunicado.
"Depredador sexual despiadado"
Exesposo de Katy Perry fue condenado por una violación y tres agresiones sexuales
El actor británico Russell Brand fue condenado a diez años y seis meses de prisión tras ser declarado culpable de violación y agresiones sexuales en Inglaterra.