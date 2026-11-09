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Mundo violación | Katy Perry | Inglaterra

"Depredador sexual despiadado"

Exesposo de Katy Perry fue condenado por una violación y tres agresiones sexuales

El actor británico Russell Brand fue condenado a diez años y seis meses de prisión tras ser declarado culpable de violación y agresiones sexuales en Inglaterra.

El actor y comediante británico Russell Brand fue condenado a más de 10 años de prisión.

El actor y comediante británico Russell Brand fue condenado a más de 10 años de prisión.
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Por Redacción Caras y Caretas

El actor y comediante británico Russell Brand, exesposo de la cantante Katy Perry, fue condenado a diez años y seis meses de prisión tras ser declarado culpable de una violación y tres agresiones sexuales, informó la Policía Metropolitana de Londres (Inglaterra) en un comunicado.

El tribunal determinó la sentencia después de que un jurado declarara culpable al artista de 51 años de cuatro delitos sexuales cometidos contra cuatro mujeres. Previamente, el actor se había declarado inocente de tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de intento de agresión indecente contra seis mujeres en incidentes ocurridos entre 1999 y 2009.

Fiscalía lo describió como un "depredador sexual despiadado"

Durante el proceso penal, la fiscalía describió al acusado como un "depredador sexual despiadado, calculador y manipulador".

Según la acusación, Brand utilizaba su influencia para someter a las mujeres, a quienes posteriormente trataba como una "mercancía desechable" y un "medio para un fin" para saciar sus deseos.

Los casos de violación y agresión sexual por los que fue condenado

Brand fue declarado culpable de violación anal contra una joven fan en su casa en 2009, a la que conoció después de uno de sus conciertos en Londres; de tocar los pechos de una trabajadora de MTV en un bar en Soho, en la capital británica, en 2004; de tocar los pechos y besar a una empleada de la emisora Choice FM en 2004 o 2005; y de agredir sexualmente a una empleada de Channel 4 durante una grabación en 2009, cuando apoyó su cabeza en su regazo de modo que pudiera sentir su aliento sobre sus genitales.

FUENTE: RT en Español

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