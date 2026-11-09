Cayó el presidente, pero no el sistema: las conexiones políticas detrás del escándalo de Ueno Bank

«Tuvo un crecimiento meteórico que solo se puede explicar por el patronazgo que recibía de parte del Estado paraguayo», afirmó. El concejal puso el foco especialmente en las inversiones realizadas por el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de la seguridad social paraguaya. Según explicó, resulta llamativo que una institución financiera tan nueva, con una cartera de créditos que calificó como riesgosa, haya recibido inversiones de fondos públicos de esa magnitud.

El entrevistado señaló que incluso se modificaron las normas de inversión del IPS para permitir que pudiera colocar una mayor cantidad de recursos en la entidad. Esos fondos, recordó, pertenecen al sistema de seguridad social y tienen una importancia especialmente sensible para los trabajadores y jubilados.

Uno de los elementos que consideró más comprometedoras son las actuaciones mencionadas en documentos de la investigación fiscal. Según relató, Santiago Peña convocó a su despacho al presidente del IPS y, apenas 48 horas después, se concretó la primera gran inversión del organismo en Ueno Bank. «Es muy clara la presión política que había para invertir fondos del Estado en este banco», sostuvo Maluff.

Para el concejal, esas decisiones contribuyeron a financiar la expansión de una entidad que terminó protagonizando un colapso con consecuencias para miles de personas.

Dos de cada tres paraguayos y el problema de quedarse sin dinero

La dimensión social de la crisis es uno de los aspectos que más preocupa al entrevistado. Maluff explicó que Ueno Bank había conseguido llegar a un sector de la población históricamente excluido del sistema financiero tradicional. Paraguay tiene una economía con un importante componente de informalidad. Según los datos mencionados por el concejal, dos tercios de la población se mueven en ese circuito, sin recibir necesariamente un salario mensual depositado en una cuenta bancaria.

En ese contexto, Ueno ofrecía una alternativa novedosa y permitía abrir una cuenta desde una aplicación, presentando únicamente el documento de identidad, sin exigir los comprobantes de ingresos que suelen solicitar otras instituciones. «Permitía a cualquiera acceder a una cuenta solamente ingresando sus documentos en una aplicación», explicó. El propio Maluff contó que había tenido dificultades para abrir una cuenta bancaria cuando regresó a Paraguay, después de estudiar en Estados Unidos. Sin embargo, pudo acceder a los servicios de Ueno presentando únicamente su cédula e incluso recibió una tarjeta de crédito.

Esa facilidad de acceso permitió que la entidad captara un mercado amplio, pero también abrió interrogantes sobre los criterios utilizados para otorgar créditos y evaluar la capacidad de pago de sus clientes. El problema quedó expuesto con la crisis, personas que utilizaban sus cuentas para las operaciones cotidianas se encontraron sin acceso a sus recursos. «Tenemos gente que se quedó sin acceso a los fondos que usaba para su día a día, para comprar el pan, para pagar sus gastos de salud», describió.

Aunque algunos usuarios comenzaron a recibir reembolsos a través del fondo de garantías, Maluff advirtió que muchos todavía no habían podido recuperar su dinero. Por eso, consideró que la preocupación financiera continúa siendo el problema más inmediato para buena parte de la población.

El Partido Colorado y una salida que no cambia el sistema

La crisis financiera también abrió una disputa política dentro del propio oficialismo paraguayo. Sin embargo, Maluff cuestionó que la destitución presidencial pueda interpretarse como una ruptura real con las estructuras que permitieron el crecimiento de Ueno Bank. Consultado sobre si la salida del presidente podía representar un cambio de fondo o una operación para preservar el poder, el concejal fue contundente: «Es totalmente una forma de gatopardismo».

Según su interpretación, los sectores colorados que respaldaron el juicio político también habían participado en decisiones legislativas que favorecieron a la entidad financiera. Como ejemplo, mencionó un proyecto de ley de puertas giratorias que buscaba evitar que personas provenientes del sector financiero ocuparan posteriormente cargos en organismos encargados de regularlo.

Maluff afirmó que la iniciativa fue modificada a pedido de la bancada colorada y que esos cambios permitieron que antiguos directivos del banco llegaran a ocupar posiciones de relevancia, entre ellas la presidencia del Banco Central y del Fondo de Inversiones. Su planteo apunta a una contradicción, quienes ahora aparecen respaldando la salida política del presidente también formaron parte del entramado de decisiones que permitió el crecimiento de la entidad.

De esta manera, la crisis de Ueno Bank dejó de ser solamente un problema financiero para convertirse en un cuestionamiento más amplio al funcionamiento del poder político paraguayo. Mientras miles de usuarios esperan recuperar sus fondos, permanece abierta la discusión sobre quiénes facilitaron la expansión del banco, qué responsabilidades corresponden a las autoridades y si la destitución presidencial alcanzará para modificar un sistema que, según Maluff, permitió que los intereses financieros y políticos terminaran entrelazados.