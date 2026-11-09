León XIV envió un telegrama a Yamandú Orsi: qué dice el mensaje

“Con la seguridad de mis continuas oraciones por el bienestar de todos, invoco de todo corazón sobre el pueblo uruguayo la abundancia de las bendiciones de Dios Todopoderoso”, expresó el pontífice en el mensaje, firmado con su nombre papal.

El texto fue difundido este domingo por la tarde por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en su boletín oficial sobre la partida del pontífice de Uruguay y su llegada a Argentina. El telegrama está dirigido a Orsi en su calidad de presidente de la República y firmado por “León PP. XIV”.

El texto fue enviado al momento de partir desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, este domingo, rumbo a Argentina, donde continuará su viaje apostólico por Sudamérica.

Tradición del Vaticano

El envío de estos telegramas responde a una tradición diplomática del Vaticano que comenzó en 1964, durante el pontificado de Pablo VI, cuando realizó su primer viaje apostólico en avión a Medio Oriente. Desde entonces, la Santa Sede envía mensajes a los jefes de Estado de los países cuyos espacios aéreos atraviesa el avión papal, como gesto de cortesía y respeto a la soberanía de cada nación. Los textos suelen incluir un saludo, deseos de paz y una bendición para sus habitantes.

En el caso de León XIV, durante el vuelo desde Roma hacia Montevideo, el viernes, el pontífice había enviado seis telegramas: uno al presidente italiano y otros cinco a los mandatarios de Francia, Argelia, Mauritania, Senegal y Brasil. Esta vez, el destinatario fue Orsi, jefe de Estado del país que acababa de visitar.

Antes de dejar Uruguay, el Papa también se había despedido de los uruguayos con un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que destacó la generosidad de la población y afirmó: “Los llevo en mi corazón”. Además, agradeció el acompañamiento recibido durante los tres días de visita y pidió que lo siguieran acompañando con sus oraciones.