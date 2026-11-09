La política y la imaginación

No se trata de despreciar la gestión. Una sociedad necesita instituciones que funcionen, decisiones responsables y políticas públicas concretas. Gestionar no es transformar. Y una política que solamente administra lo existente corre el riesgo de convertirse en una eficiente organizadora de la resignación.

¿En qué momento dejamos de imaginar?

Quizás cuando las utopías comenzaron a parecernos ingenuas. Cuando los conceptos se volvieron incómodos. Cuando el futuro dejó de ser una promesa colectiva para convertirse en un problema individual. La política aprendió a hablar el lenguaje de la economía, de las encuestas, de los indicadores y de la gobernabilidad. Y fue perdiendo otras palabras: deseo, imaginación, belleza, imposible.

Nadie se enamora de una planilla de Excel, ni las explicaciones sobre el déficit fiscal.

Mientras tanto, las derechas comprendieron algo que una parte del progresismo parece haber olvidado: la política también se construye con emociones, relatos e imágenes. El miedo organiza una sociedad, y la rabia produce pertenencia. Mientras que la nostalgia inventa un pasado que nunca existió. No alcanza con tener razón frente a quienes han aprendido a producir deseo.

Pero tampoco se trata de responder al espectáculo con otro espectáculo, ni de sustituir los argumentos por emociones. Se trata de comprender que ninguna transformación profunda puede sostenerse únicamente sobre la explicación racional de su necesidad.

Las personas no viven solamente de aquello que saben. También viven de aquello que imaginan. El arte conoce bien ese territorio.

En un escenario vacío podemos construir una ciudad, una familia, una revolución o una catástrofe. Podemos hacer hablar a los muertos, alterar el tiempo, discutir con la historia. Podemos reunir a personas que jamás se encontrarían fuera de ese espacio.

El teatro no necesita demostrar que aquello que sucede es real. Necesita producir una experiencia capaz de modificar nuestra percepción de la realidad. La ficción no es lo contrario de la verdad. A veces es el único camino para acercarnos a ella. Por eso me inquieta una política que parece desconfiar de todo aquello que no puede medir. Una política que considera la imaginación un lujo, la poesía una decoración y la cultura un complemento de las cuestiones verdaderamente importantes.

Como si imaginar no fuera también una forma de intervenir en el mundo.

Como si las grandes conquistas sociales no hubieran comenzado, alguna vez, siendo consideradas imposibles.

Los derechos que hoy defendemos fueron antes imaginaciones radicales. Alguien tuvo que pensar lo que todavía no existía. Alguien tuvo que desobedecer los límites de lo posible.

¿Cuánto de nuestra producción cultural reproduce los discursos que pretende cuestionar? ¿Cuánto de nuestra imaginación se ha vuelto previsible? ¿Cuántas veces confundimos el compromiso político con la repetición de nuestras propias certezas?

Hay que arriesgar una forma distinta de mirar.

Fernando Birri imaginaba la utopía como un horizonte que se aleja a medida que avanzamos. Su valor no estaba en alcanzarlo, sino en obligarnos a caminar.

Quizás el problema de nuestro tiempo no sea que las utopías hayan fracasado. Quizás sea que nos hemos acostumbrado a vivir sin ellas.

¿Qué significa ser realista cuando la realidad produce desigualdades que hemos aprendido a considerar normales? ¿Quién decide los límites de lo posible?

¿Y a quién beneficia que dejemos de imaginar?

No creo que el arte tenga que ofrecerle soluciones a la política. Tampoco que deba convertirse en su departamento de creatividad. El arte necesita conservar su autonomía, su capacidad de incomodar, de contradecir, incluso de fracasar.

Pero hay algo que la política podría aprender del teatro: la posibilidad de ensayar aquello que todavía no existe. En el teatro sabemos que una representación puede fracasar. Que una escena puede no funcionar. Que una idea puede derrumbarse frente a los cuerpos. Y volvemos a empezar. Probamos otra cosa. Cambiamos las palabras. Modificamos las relaciones. Imaginamos otro final. Tal vez la política necesite recuperar algo de esa disposición al ensayo. No para convertir la sociedad en un experimento irresponsable, sino para dejar de confundir la prudencia con la inmovilidad.

Y quizás el verdadero fracaso político de nuestro tiempo no sea la falta de respuestas, sino la pobreza de nuestras preguntas.

Porque una sociedad que deja de imaginar otros mundos termina aceptando que este es el único posible.

Por Marianella Morena