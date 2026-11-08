Las 10 frases que dejó la visita del papa León XIV a Uruguay

2-“Este es el país del Padre Mateo y del Movimiento Tacurú. Es el país de Perico Pérez Aguirre, incansable en su lucha por los derechos humanos. Es el Uruguay de Casilda Aparicio y del Padre Cacho, con su decidida y firme opción por los más postergados".

Yamandú Orsi

3-“El hecho de que el Papa venga acá, que la Iglesia ponga su mirada en esta zona, hace que por primera vez para muchos no estén al margen, estén en el corazón, estén en el centro, en el regazo materno de la Iglesia”.

Pablo Coimbra, párroco de Casavalle

4-“Tenemos cierto complejo de decir que somos de izquierda y cristianos, y es lo que hay que abatir»-

Fernando Pereira.

5-"El Papa es el líder de nuestra religión y lleva el anillo del sucesor de San Pedro que es besado por quienes integramos la Iglesia. Hice lo que tenía que hacer en calidad de fiel, porque ahora no tengo cargo político".

Luis Alberto Lacalle Herrera

6-“Probablemente, el discurso de Orsi haya sido uno de sus mejores. El lugar, la temática y el momento cuadraron muy bien con lo que viene buscando desde que arrancó: que los católicos no se enojen con lo que dice, y que los agnósticos o ateos tampoco se enojen. Orsi consiguió una armonía que no logra en otras dinensiones”.

Eduardo Botinelli

7-“Me encantó el discurso de Yamandú Orsi. Reconocer a Gallinal, Perico Pérez y el Padre Cacho. Reconocer el rol social de la iglesia en el Uruguay es digno de reconocer. Decirle su Santidad desde el protocolo también. Qué lindo”.

Sebastián Da Silva

8- “Le tengo profundo cariño y respeto a Yamandú Orsi, es un gran amigo. Y no me cabe dudas de que ayer dio su mejor discurso. Si tenía 52% de rechazo, dentro de 15 días va a tener la mitad, porque todos los valores de los que habló son los valores del país. Este país es socialdemócrata”.

Gustavo Zerbino, sobreviviente de la tragedia de los Andes

9-“Yo estaba al lado de Lacalle Herrera cuando intentó besar el anillo del Papa. No me extrañó que lo hiciera, porque es una actitud normal: tiene una formación jesuita, y una actitud religiosa muy a flor de piel. Yo soy agnóstico, no creyente, pero la miro con respeto. Es una actitud personal suya. No percibí algo extraordinario. La imagen, luego, se ha prestado para el juego periodístico”.

Julio María Sanguinetti

10-“Recibimos al pastor de una Iglesia de 1.400 millones de fieles, a un Jefe de Estado y a una de las personalidades más importantes del planeta”..

Pedro Bordaberry